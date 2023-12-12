Как прошла закрытая встреча Зеленского с Конгрессом США. Фото

Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»

12 декабря 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский провел закрытую встречу с американскими конгрессменами Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь украинского лидера «старым хламом». URA.RU собрало все заявления американских политиков по итогам этой встречи. Сенатор Чак Шумер оценил встречу сенаторов с Зеленским и лидером меньшинства Эддисоном МакКоннеллом как успешную и продуктивную. Они не задерживались для ответов на вопросы журналистов. По словам Шумера, украинский президент выразил ясную просьбу о помощи, сказав, что это поможет ему победить в конфликте с Россией.

Сенатор Эрик Шмитт после встречи заявил, что Зеленский не смог сообщить ничего нового и назвал его речь «старым хламом». Он также пожаловался на отсутствие информации президента США Джо Байдена о ситуации на границе с Мексикой.

Республиканец Дэн Салливан заявил, что они по-прежнему хотят помочь Украине. При этом он подчеркнул, что Вашингтону сейчас важно достичь соглашения об ограничении миграции на американо-мексиканской границе.

Сенатор Линдси Грэм заявил, что перед заключением сделки по финансированию Украины президенту Байдену придется участвовать в переговорах по ужесточению безопасности границ США. Сенатор Хакимом Джеффрис рассказал, что они обсуждали с Владимиром Зеленским поддержку Киева. Также были обсуждены ценности, которые их объединяют, такие, как демократия, свобода и правда. Встреча прошла в позитивной атмосфере, заключил Джеффрис.

Республиканец Джерри Моран подчеркнул, что украинский президент говорил с сенаторами о продолжении борьбы Украины с военной помощью США или без нее. В отличие от некоторых своих республиканских коллег, которые считают, что Вашингтон имеет ограниченные способности для разрешения ситуации, Моран высказался в поддержку предоставления необходимой помощи для защиты Украины.

Спикер Майк Джонсон отметил, что встреча с Зеленским была удачной, но он критиковал Белый дом за отсутствие четкого плана для достижения победы Украины. Республиканцы считают, что это является необходимым условием для разблокирования военной помощи. Джонсон также жалуется на недостаточность ответов, которые он получал, и подчеркивает, что национальная безопасность США должна быть важнейшим условием при рассмотрении дополнительных расходов.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в США, где провел закрытую встречу с сенаторами Конгресса. Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт назвал речь украинского лидера «старым хламом». URA.RU собрало все заявления американских политиков по итогам этой встречи.