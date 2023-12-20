В мире Украина В Киеве завели дело после фотосессии подростков с нацистской символикой 20 декабря 2023 в 21:52 Размер текста - 17 + В Киеве завели уголовное дело после фотосессии подростков с нацистской символикой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Дарницкого округа Киева возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование после фотосессии подростков с нацистской символикой в украинской столице. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. «Группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильные телефоны. Начато досудебное расследование в связи с распространение нацистской символики», — сообщает telegram-канал Киевской городской прокуратуры. Там добавили, что в настоящее время правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления личностей, причастных к этому инциденту. Прокуратура Дарницкого округа Киева возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование после фотосессии подростков с нацистской символикой в украинской столице. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. «Группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильные телефоны. Начато досудебное расследование в связи с распространение нацистской символики», — сообщает telegram-канал Киевской городской прокуратуры. Там добавили, что в настоящее время правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления личностей, причастных к этому инциденту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям