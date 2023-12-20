В Киеве завели дело после фотосессии подростков с нацистской символикой

Прокуратура Дарницкого округа Киева возбудила уголовное дело и начала досудебное расследование после фотосессии подростков с нацистской символикой в украинской столице. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
«Группа лиц, находясь в одном из жилых районов Киева, демонстрирует флаг с нацистской символикой. Эти действия они фиксировали на мобильные телефоны. Начато досудебное расследование в связи с распространение нацистской символики», — сообщает telegram-канал Киевской городской прокуратуры. Там добавили, что в настоящее время правоохранительные органы принимают все необходимые меры для установления личностей, причастных к этому инциденту.
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