21 декабря 2023

«Ростелеком» повысит цены на домашний интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Промышленный форум "Локомотивы роста: индустрии будущего". Екатеринбург , ростелеком, логотип
Абоненты «Ростелекома» начали получать уведомления о росте тарифов с декабря 2023 года Фото:

«Ростелеком» с января 2024 года поднимет стоимость домашнего интернета в среднем от 5% до 6%. Соответствующие уведомления об изменении цен на услуги стали получать абоненты в начале декабря 2023 года.

«Мы понимаем, как важно контролировать расходы, и заранее сообщаем, что с января плата за услугу интернет изменится на 31 рубль», — ознакомились «Ведомости» с содержанием сообщений об изменении цен «Ростелекома» для пользователей. Так, сейчас по тарифному плану «Экспресс 200 2.0» за безлимитный домашний интернет абонент платит 499 рублей в месяц, а с января стоимость увеличится на 6,2%.

Аналогичное сообщение об изменении цен получил абонент, подключенный к тарифу «Для начала 2.0». Сейчас стоимость услуг составляет 390 рублей в месяц, а с нового года она вырастет и составит 410 рублей, что на 5% выше.

Минцифры в конце ноября поддержало предложение «Ростелекома» о повышении тарифов для операторов на 10% с начала 2024 года. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен. Изменение стоимости услуг вызвано суммарной инфляцией в 32% за 2020—2023 годы.

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«Ростелеком» с января 2024 года поднимет стоимость домашнего интернета в среднем от 5% до 6%. Соответствующие уведомления об изменении цен на услуги стали получать абоненты в начале декабря 2023 года. «Мы понимаем, как важно контролировать расходы, и заранее сообщаем, что с января плата за услугу интернет изменится на 31 рубль», — ознакомились «Ведомости» с содержанием сообщений об изменении цен «Ростелекома» для пользователей. Так, сейчас по тарифному плану «Экспресс 200 2.0» за безлимитный домашний интернет абонент платит 499 рублей в месяц, а с января стоимость увеличится на 6,2%. Аналогичное сообщение об изменении цен получил абонент, подключенный к тарифу «Для начала 2.0». Сейчас стоимость услуг составляет 390 рублей в месяц, а с нового года она вырастет и составит 410 рублей, что на 5% выше. Минцифры в конце ноября поддержало предложение «Ростелекома» о повышении тарифов для операторов на 10% с начала 2024 года. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен. Изменение стоимости услуг вызвано суммарной инфляцией в 32% за 2020—2023 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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