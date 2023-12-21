«Ростелеком» повысит цены на домашний интернет

22 декабря 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Абоненты «Ростелекома» начали получать уведомления о росте тарифов с декабря 2023 года Фото: Анна Майорова © URA.RU «Ростелеком» с января 2024 года поднимет стоимость домашнего интернета в среднем от 5% до 6%. Соответствующие уведомления об изменении цен на услуги стали получать абоненты в начале декабря 2023 года. «Мы понимаем, как важно контролировать расходы, и заранее сообщаем, что с января плата за услугу интернет изменится на 31 рубль», — ознакомились «Ведомости» с содержанием сообщений об изменении цен «Ростелекома» для пользователей. Так, сейчас по тарифному плану «Экспресс 200 2.0» за безлимитный домашний интернет абонент платит 499 рублей в месяц, а с января стоимость увеличится на 6,2%. Аналогичное сообщение об изменении цен получил абонент, подключенный к тарифу «Для начала 2.0». Сейчас стоимость услуг составляет 390 рублей в месяц, а с нового года она вырастет и составит 410 рублей, что на 5% выше. Минцифры в конце ноября поддержало предложение «Ростелекома» о повышении тарифов для операторов на 10% с начала 2024 года. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен. Изменение стоимости услуг вызвано суммарной инфляцией в 32% за 2020—2023 годы.

«Ростелеком» с января 2024 года поднимет стоимость домашнего интернета в среднем от 5% до 6%. Соответствующие уведомления об изменении цен на услуги стали получать абоненты в начале декабря 2023 года. «Мы понимаем, как важно контролировать расходы, и заранее сообщаем, что с января плата за услугу интернет изменится на 31 рубль», — ознакомились «Ведомости» с содержанием сообщений об изменении цен «Ростелекома» для пользователей. Так, сейчас по тарифному плану «Экспресс 200 2.0» за безлимитный домашний интернет абонент платит 499 рублей в месяц, а с января стоимость увеличится на 6,2%. Аналогичное сообщение об изменении цен получил абонент, подключенный к тарифу «Для начала 2.0». Сейчас стоимость услуг составляет 390 рублей в месяц, а с нового года она вырастет и составит 410 рублей, что на 5% выше. Минцифры в конце ноября поддержало предложение «Ростелекома» о повышении тарифов для операторов на 10% с начала 2024 года. Эксперты уверены, что рост цен для конечных пользователей неизбежен. Изменение стоимости услуг вызвано суммарной инфляцией в 32% за 2020—2023 годы.