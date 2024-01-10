Владелец бренда Aperol запустит в РФ продажу своего нового напитка

Итальянская алкогольная компания Campari Group, владеющая известным брендом Aperol, планирует в России запуск нового напитка Sarti Rosa. Компания таким образом продолжает развиваться в РФ даже после введения санкций. Декларация о соответствии на данный аперитив была отправлена в конце 2023 года в российское подразделение ООО «Компари Рус».
«Российское подразделение Campari Group ООО „Кампари Рус“ в декабре 2023 года получило декларацию о соответствии на спиртной напиток Sarti Rosa», — передает газета «
Несмотря на прекращение инвестиций и сокращение бизнеса в России после начала СВО, Campari Group продолжает присутствовать в РФ. По информации издания, за 2023 год на российский рынок было ввезено 7,01 миллиона литров алкоголя, что немного ниже уровня 2022 года, но превышает объемы 2021 года.
Решение продолжить продажи алкоголя в РФ со стороны итальянской компании вызвало недовольство украинцев. Из-за этого употребление коктейля Aperol Spritz на Украине приравняли к поддержке России, передает издание The Washington Post. В барах напиток переименовали на «Венецианский спритц», а очки с надписью Aperol украинцы уничтожали и выбрасывали.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.