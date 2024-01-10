Владелец бренда Aperol запустит в РФ продажу своего нового напитка

11 января 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Campari Group продолжает присутствовать в РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Итальянская алкогольная компания Campari Group, владеющая известным брендом Aperol, планирует в России запуск нового напитка Sarti Rosa. Компания таким образом продолжает развиваться в РФ даже после введения санкций. Декларация о соответствии на данный аперитив была отправлена в конце 2023 года в российское подразделение ООО «Компари Рус». «Российское подразделение Campari Group ООО „Кампари Рус“ в декабре 2023 года получило декларацию о соответствии на спиртной напиток Sarti Rosa», — передает газета « Коммерсант » данные Росакредитации. Крепость нового аперитива — 14%. Он производится в Италии. Несмотря на прекращение инвестиций и сокращение бизнеса в России после начала СВО, Campari Group продолжает присутствовать в РФ. По информации издания, за 2023 год на российский рынок было ввезено 7,01 миллиона литров алкоголя, что немного ниже уровня 2022 года, но превышает объемы 2021 года. Решение продолжить продажи алкоголя в РФ со стороны итальянской компании вызвало недовольство украинцев. Из-за этого употребление коктейля Aperol Spritz на Украине приравняли к поддержке России, передает издание The Washington Post. В барах напиток переименовали на «Венецианский спритц», а очки с надписью Aperol украинцы уничтожали и выбрасывали.

Итальянская алкогольная компания Campari Group, владеющая известным брендом Aperol, планирует в России запуск нового напитка Sarti Rosa. Компания таким образом продолжает развиваться в РФ даже после введения санкций. Декларация о соответствии на данный аперитив была отправлена в конце 2023 года в российское подразделение ООО «Компари Рус». «Российское подразделение Campari Group ООО „Кампари Рус“ в декабре 2023 года получило декларацию о соответствии на спиртной напиток Sarti Rosa», — передает газета «Коммерсант» данные Росакредитации. Крепость нового аперитива — 14%. Он производится в Италии. Несмотря на прекращение инвестиций и сокращение бизнеса в России после начала СВО, Campari Group продолжает присутствовать в РФ. По информации издания, за 2023 год на российский рынок было ввезено 7,01 миллиона литров алкоголя, что немного ниже уровня 2022 года, но превышает объемы 2021 года. Решение продолжить продажи алкоголя в РФ со стороны итальянской компании вызвало недовольство украинцев. Из-за этого употребление коктейля Aperol Spritz на Украине приравняли к поддержке России, передает издание The Washington Post. В барах напиток переименовали на «Венецианский спритц», а очки с надписью Aperol украинцы уничтожали и выбрасывали.