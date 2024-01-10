10 января 2024

Владелец бренда Aperol запустит в РФ продажу своего нового напитка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Клавы Коки. Тюмень, тусовка, клуб, бокалы, бар
Campari Group продолжает присутствовать в РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Итальянская алкогольная компания Campari Group, владеющая известным брендом Aperol, планирует в России запуск нового напитка Sarti Rosa. Компания таким образом продолжает развиваться в РФ даже после введения санкций. Декларация о соответствии на данный аперитив была отправлена в конце 2023 года в российское подразделение ООО «Компари Рус».

«Российское подразделение Campari Group ООО „Кампари Рус“ в декабре 2023 года получило декларацию о соответствии на спиртной напиток Sarti Rosa», — передает газета «Коммерсант» данные Росакредитации. Крепость нового аперитива — 14%. Он производится в Италии.

Несмотря на прекращение инвестиций и сокращение бизнеса в России после начала СВО, Campari Group продолжает присутствовать в РФ. По информации издания, за 2023 год на российский рынок было ввезено 7,01 миллиона литров алкоголя, что немного ниже уровня 2022 года, но превышает объемы 2021 года.

Решение продолжить продажи алкоголя в РФ со стороны итальянской компании вызвало недовольство украинцев. Из-за этого употребление коктейля Aperol Spritz на Украине приравняли к поддержке России, передает издание The Washington Post. В барах напиток переименовали на «Венецианский спритц», а очки с надписью Aperol украинцы уничтожали и выбрасывали.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Итальянская алкогольная компания Campari Group, владеющая известным брендом Aperol, планирует в России запуск нового напитка Sarti Rosa. Компания таким образом продолжает развиваться в РФ даже после введения санкций. Декларация о соответствии на данный аперитив была отправлена в конце 2023 года в российское подразделение ООО «Компари Рус». «Российское подразделение Campari Group ООО „Кампари Рус“ в декабре 2023 года получило декларацию о соответствии на спиртной напиток Sarti Rosa», — передает газета «Коммерсант» данные Росакредитации. Крепость нового аперитива — 14%. Он производится в Италии. Несмотря на прекращение инвестиций и сокращение бизнеса в России после начала СВО, Campari Group продолжает присутствовать в РФ. По информации издания, за 2023 год на российский рынок было ввезено 7,01 миллиона литров алкоголя, что немного ниже уровня 2022 года, но превышает объемы 2021 года. Решение продолжить продажи алкоголя в РФ со стороны итальянской компании вызвало недовольство украинцев. Из-за этого употребление коктейля Aperol Spritz на Украине приравняли к поддержке России, передает издание The Washington Post. В барах напиток переименовали на «Венецианский спритц», а очки с надписью Aperol украинцы уничтожали и выбрасывали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...