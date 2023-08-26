WP: на Украине употребление Aperol Spritz приравнивают к поддержке России

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Летние коктейли в баре "Новый русский". Екатеринбург, коктейли, апероль, aperol spritz
Итальянский производитель алкоголя Davide Campari-Milano NV продолжает работу в России. Фото:

На Украине считают, что употребление коктейля Aperol Spritz поддерживает Россию. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. Украинцы ссылаются на решение итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano NV продолжить работу в России.

«На Украине многие бары, где когда-то предлагали этот типичный напиток, теперь бойкотируют его, ссылаясь на решение владельца бренда, итальянской компании Campari Group, продолжить работу в России», — говорится в сообщении. По словам украинского бармена Ильи Петровского, заведения не поддерживают алкогольные бренды, которые продолжили работу в России. Из-за этого сотрудники баров меняют состав напитков.

Коктейль Aperol Spritz на Украине переименовали на «Венецианский спритц». По данным газеты, украинские бармены начали использовать альтернативу алкогольного напитка. Бармен Павел Лаврыхин заявил, что очки с надписью Aperol украинцы уничтожали и выбрасывали.

24 марта 2022 года итальянский производитель алкоголя Davide Campari-Milano NV ограничил бизнес в России. Campari уменьшил рекламную кампанию. Однако производитель алкоголя продолжает продавать продукцию в РФ.

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На Украине считают, что употребление коктейля Aperol Spritz поддерживает Россию. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. Украинцы ссылаются на решение итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano NV продолжить работу в России. «На Украине многие бары, где когда-то предлагали этот типичный напиток, теперь бойкотируют его, ссылаясь на решение владельца бренда, итальянской компании Campari Group, продолжить работу в России», — говорится в сообщении. По словам украинского бармена Ильи Петровского, заведения не поддерживают алкогольные бренды, которые продолжили работу в России. Из-за этого сотрудники баров меняют состав напитков. Коктейль Aperol Spritz на Украине переименовали на «Венецианский спритц». По данным газеты, украинские бармены начали использовать альтернативу алкогольного напитка. Бармен Павел Лаврыхин заявил, что очки с надписью Aperol украинцы уничтожали и выбрасывали. 24 марта 2022 года итальянский производитель алкоголя Davide Campari-Milano NV ограничил бизнес в России. Campari уменьшил рекламную кампанию. Однако производитель алкоголя продолжает продавать продукцию в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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