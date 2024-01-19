19 января 2024

Стало известно, как хоронят погибших солдат ВСУ

РИАН: погибших солдат ВСУ хоронят в братских могилах по сто человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
Военнослужащих ВСУ хоронят в братских могилах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Массового погибших в ходе СВО военнослужащих Вооруженных сил Украины хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей», — передает агентство слова источника.

Собеседник уточнил, что есть рекомендации, согласно которым перезахоронение из братской могилы можно поводить не ранее одного года с момента погребения.

Ранее украинский военнопленный рассказывал, что воля на фронте усыпаны телами военных Украины. По его словам, командование ВСУ не торопиться эвакуировать погибших, чтобы не платить компенсацию их родственникам.

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Массового погибших в ходе СВО военнослужащих Вооруженных сил Украины хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. «Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей», — передает агентство слова источника. Собеседник уточнил, что есть рекомендации, согласно которым перезахоронение из братской могилы можно поводить не ранее одного года с момента погребения. Ранее украинский военнопленный рассказывал, что воля на фронте усыпаны телами военных Украины. По его словам, командование ВСУ не торопиться эвакуировать погибших, чтобы не платить компенсацию их родственникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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