В мире Украина Стало известно, как хоронят погибших солдат ВСУ РИАН: погибших солдат ВСУ хоронят в братских могилах по сто человек 20 января 2024 в 05:17 Размер текста - 17 + Военнослужащих ВСУ хоронят в братских могилах Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массового погибших в ходе СВО военнослужащих Вооруженных сил Украины хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. «Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей», — передает агентство слова источника. Собеседник уточнил, что есть рекомендации, согласно которым перезахоронение из братской могилы можно поводить не ранее одного года с момента погребения. Ранее украинский военнопленный рассказывал, что воля на фронте усыпаны телами военных Украины. По его словам, командование ВСУ не торопиться эвакуировать погибших, чтобы не платить компенсацию их родственникам. Массового погибших в ходе СВО военнослужащих Вооруженных сил Украины хоронят в братских могилах по 100 человек в каждой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. «Котлован для братской могилы рассчитывается на 100 погибших с раскладкой первого и второго ряда тел и останков с последующей их засыпкой землей», — передает агентство слова источника. Собеседник уточнил, что есть рекомендации, согласно которым перезахоронение из братской могилы можно поводить не ранее одного года с момента погребения. Ранее украинский военнопленный рассказывал, что воля на фронте усыпаны телами военных Украины. По его словам, командование ВСУ не торопиться эвакуировать погибших, чтобы не платить компенсацию их родственникам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям