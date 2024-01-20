Швейцария хочет пригласить Россию на глобальный саммит мира

Президент Швейцарии Амхерд: мирный саммит по Украине должен пройти в 2024 году
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, чиновник, переговоры, портфель, министр, должность, дипломат
Президент Швейцарии анонсировала мирную конференцию по Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд. Она отметила, что мероприятие не будет являться полноценным без участия России.

«Он (саммит — прим. URA.RU), безусловно, должен состояться в 2024 году. Без участия России саммит вряд ли станет настоящей мирной конференцией», — сказала Амхерд, ее слова передает издание Swissinfo. При этом она добавила, что РФ, вероятно, не будет присутствовать. Президент добавила, что Швейцария продолжает поддерживать связи с Москвой.

Ранее Амхерд сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский просит Швейцарию выступить организатором мирной конференции высокого уровня. Она отметила, что страна готова ее организовать. На конференции Киев и Швейцария обсудят первый этап достижения мира на Украине.

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Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд. Она отметила, что мероприятие не будет являться полноценным без участия России. «Он (саммит — прим. URA.RU), безусловно, должен состояться в 2024 году. Без участия России саммит вряд ли станет настоящей мирной конференцией», — сказала Амхерд, ее слова передает издание Swissinfo. При этом она добавила, что РФ, вероятно, не будет присутствовать. Президент добавила, что Швейцария продолжает поддерживать связи с Москвой. Ранее Амхерд сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский просит Швейцарию выступить организатором мирной конференции высокого уровня. Она отметила, что страна готова ее организовать. На конференции Киев и Швейцария обсудят первый этап достижения мира на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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