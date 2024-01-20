В мире Европа Швейцария хочет пригласить Россию на глобальный саммит мира Президент Швейцарии Амхерд: мирный саммит по Украине должен пройти в 2024 году 20 января 2024 в 21:44 Размер текста - 17 + Президент Швейцарии анонсировала мирную конференцию по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд. Она отметила, что мероприятие не будет являться полноценным без участия России. «Он (саммит — прим. URA.RU), безусловно, должен состояться в 2024 году. Без участия России саммит вряд ли станет настоящей мирной конференцией», — сказала Амхерд, ее слова передает издание Swissinfo. При этом она добавила, что РФ, вероятно, не будет присутствовать. Президент добавила, что Швейцария продолжает поддерживать связи с Москвой. Ранее Амхерд сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский просит Швейцарию выступить организатором мирной конференции высокого уровня. Она отметила, что страна готова ее организовать. На конференции Киев и Швейцария обсудят первый этап достижения мира на Украине. Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд. Она отметила, что мероприятие не будет являться полноценным без участия России. «Он (саммит — прим. URA.RU), безусловно, должен состояться в 2024 году. Без участия России саммит вряд ли станет настоящей мирной конференцией», — сказала Амхерд, ее слова передает издание Swissinfo. При этом она добавила, что РФ, вероятно, не будет присутствовать. Президент добавила, что Швейцария продолжает поддерживать связи с Москвой. Ранее Амхерд сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский просит Швейцарию выступить организатором мирной конференции высокого уровня. Она отметила, что страна готова ее организовать. На конференции Киев и Швейцария обсудят первый этап достижения мира на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям