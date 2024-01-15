Президент Швейцарии: Зеленский попросил организовать мирную конференцию

15 января 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский просит Швейцарию выступить организатором мирной конференции высокого уровня. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд. «Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня. Мы готовы организовать конференцию», — отметила Амхерд во время пресс-конференции с украинским коллегой на странице Зеленского в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Украина и Швейцария обсудят первый этап достижения мира на Украине. Швейцария готова организовать по просьбе Зеленского конференцию. Дальнейшие детали сейчас прорабатываются, отмечается в опубликованном на сайте швейцарского правительства сообщении. Зеленский устроил целый гастрольный тур по странам Запада, где активно общается с главами государств и организует представления перед европейскими гражданами. Президент Украины пытается получить очередной пакет спонсорской помощи, пишет «Царьград».

Президент Украины Владимир Зеленский просит Швейцарию выступить организатором мирной конференции высокого уровня. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд. «Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня. Мы готовы организовать конференцию», — отметила Амхерд во время пресс-конференции с украинским коллегой на странице Зеленского в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Украина и Швейцария обсудят первый этап достижения мира на Украине. Швейцария готова организовать по просьбе Зеленского конференцию. Дальнейшие детали сейчас прорабатываются, отмечается в опубликованном на сайте швейцарского правительства сообщении. Зеленский устроил целый гастрольный тур по странам Запада, где активно общается с главами государств и организует представления перед европейскими гражданами. Президент Украины пытается получить очередной пакет спонсорской помощи, пишет «Царьград».