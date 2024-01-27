Актер «Триггера» Руденко впервые вышел на сцену после задержания

Актер «Триггера» Анатолий Руденко впервые вышел на сцену, после того как его задержали с наркотиками в Москве. Артист сыграл роль Хомы Брута в сказке для взрослых «Вий».
«Актер „Триггера“ Анатолий Руденко впервые вышел на сцену, после того как его поймали с мефедроном в Москве. В первой же своей реплике он напомнил про траву», — передает
Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков возбудили против актера Руденко возбудили после задержания 18 января. Машину, в которой он ехал, остановили и актер сильно занервничал, чем привлек внимание полицейских. Последние начали интересоваться, не везет Руденко чего-либо запрещенного. В итоге выяснилось, что артист перевозил 0,57 грамма мефедрона.
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