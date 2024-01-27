27 января 2024

Актер «Триггера» Руденко впервые вышел на сцену после задержания

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
Руденко сыграл Хому Брута Фото:

Актер «Триггера» Анатолий Руденко впервые вышел на сцену, после того как его задержали с наркотиками в Москве. Артист сыграл роль Хомы Брута в сказке для взрослых «Вий».

«Актер „Триггера“ Анатолий Руденко впервые вышел на сцену, после того как его поймали с мефедроном в Москве. В первой же своей реплике он напомнил про траву», — передает telegram-канал Shot.

Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков возбудили против актера Руденко возбудили после задержания 18 января. Машину, в которой он ехал, остановили и актер сильно занервничал, чем привлек внимание полицейских. Последние начали интересоваться, не везет Руденко чего-либо запрещенного. В итоге выяснилось, что артист перевозил 0,57 грамма мефедрона.

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Актер «Триггера» Анатолий Руденко впервые вышел на сцену, после того как его задержали с наркотиками в Москве. Артист сыграл роль Хомы Брута в сказке для взрослых «Вий». «Актер „Триггера“ Анатолий Руденко впервые вышел на сцену, после того как его поймали с мефедроном в Москве. В первой же своей реплике он напомнил про траву», — передает telegram-канал Shot. Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков возбудили против актера Руденко возбудили после задержания 18 января. Машину, в которой он ехал, остановили и актер сильно занервничал, чем привлек внимание полицейских. Последние начали интересоваться, не везет Руденко чего-либо запрещенного. В итоге выяснилось, что артист перевозил 0,57 грамма мефедрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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