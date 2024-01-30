Минздрав изменил календарь вакцинации россиян

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Теперь от коронавируса рекомендуют прививаться только уязвимым категориям граждан Фото:

Министерство здравоохранения России внесло изменение в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. Соответсвующий приказ появился на сайте провавой информации.

Согласно документу, теперь вакцинация от коронавируса предусмотрена только для уязвимых категорий граждан. При этом повторную вакцинацию против COVID можно проводить не раньше, чем через год после предыдущей прививки.

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Министерство здравоохранения России внесло изменение в календарь вакцинации по эпидпоказаниям. Соответсвующий приказ появился на сайте провавой информации. Согласно документу, теперь вакцинация от коронавируса предусмотрена только для уязвимых категорий граждан. При этом повторную вакцинацию против COVID можно проводить не раньше, чем через год после предыдущей прививки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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