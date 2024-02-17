Российский дипломат подчеркнул неприемлемость вмешательства в дела России

Вызванный после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в МИД Британии российский дипломат отметил неприемлемость вмешательства в российские внутренние дела. По словам посольства РФ, Лондон попытался беспричинно возложить ответственность на российскую власть.
«С российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны», — сообщило российское посольство в telegram-канале. Там отметили, что 16 февраля британский МИД вызвал на встречу российского дипломата, где была предпринята попытка возложить ответственность за смерть Навального на власть РФ, используя ряд предвзятых оценок ситуации.
Вызванный после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) в МИД Британии российский дипломат отметил неприемлемость вмешательства в российские внутренние дела. По словам посольства РФ, Лондон попытался беспричинно возложить ответственность на российскую власть. «С российской стороны была подчеркнута категорическая неприемлемость попыток Великобритании вмешиваться в сугубо внутреннее дело нашей страны», — сообщило российское посольство в telegram-канале. Там отметили, что 16 февраля британский МИД вызвал на встречу российского дипломата, где была предпринята попытка возложить ответственность за смерть Навального на власть РФ, используя ряд предвзятых оценок ситуации. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом) подтвердила смерть Навального.