Жители ХМАО не могут улететь из Екатеринбурга из-за задержек рейса

18 февраля 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании Utair задержали на пять часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге авиакомпания Utair несколько раз перенесла рейс до Сургута (ХМАО). Самолет 17 февраля задержали на пять часов. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса. «Рейс UT-112 из Екатеринбурга в Сургут 17 февраля задержали на пять часов. Должны были вылететь в 21:10, но потом случилась задержка до 21:30. Пассажиров погрузили в автобус, но к самолету не выпустили. Отвезли обратно. Рейс еще несколько раз переносили», — рассказал пассажир. По итогу самолет должен вылететь 18 февраля в 01:50. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.

В Екатеринбурге авиакомпания Utair несколько раз перенесла рейс до Сургута (ХМАО). Самолет 17 февраля задержали на пять часов. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса. «Рейс UT-112 из Екатеринбурга в Сургут 17 февраля задержали на пять часов. Должны были вылететь в 21:10, но потом случилась задержка до 21:30. Пассажиров погрузили в автобус, но к самолету не выпустили. Отвезли обратно. Рейс еще несколько раз переносили», — рассказал пассажир. По итогу самолет должен вылететь 18 февраля в 01:50. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.