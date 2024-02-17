Жители ХМАО не могут улететь из Екатеринбурга из-за задержек рейса

В Екатеринбурге авиакомпания Utair несколько раз перенесла рейс до Сургута (ХМАО). Самолет 17 февраля задержали на пять часов. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса.
«Рейс UT-112 из Екатеринбурга в Сургут 17 февраля задержали на пять часов. Должны были вылететь в 21:10, но потом случилась задержка до 21:30. Пассажиров погрузили в автобус, но к самолету не выпустили. Отвезли обратно. Рейс еще несколько раз переносили», — рассказал пассажир. По итогу самолет должен вылететь 18 февраля в 01:50.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.
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