17 февраля 2024

Жители ХМАО не могут улететь из Екатеринбурга из-за задержек рейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, зал ожидания, utair, посадочные места
Самолет авиакомпании Utair задержали на пять часов Фото:

В Екатеринбурге авиакомпания Utair несколько раз перенесла рейс до Сургута (ХМАО). Самолет 17 февраля задержали на пять часов. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса.

«Рейс UT-112 из Екатеринбурга в Сургут 17 февраля задержали на пять часов. Должны были вылететь в 21:10, но потом случилась задержка до 21:30. Пассажиров погрузили в автобус, но к самолету не выпустили. Отвезли обратно. Рейс еще несколько раз переносили», — рассказал пассажир. По итогу самолет должен вылететь 18 февраля в 01:50.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.

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В Екатеринбурге авиакомпания Utair несколько раз перенесла рейс до Сургута (ХМАО). Самолет 17 февраля задержали на пять часов. Об этом URA.RU сообщил один из пассажиров рейса. «Рейс UT-112 из Екатеринбурга в Сургут 17 февраля задержали на пять часов. Должны были вылететь в 21:10, но потом случилась задержка до 21:30. Пассажиров погрузили в автобус, но к самолету не выпустили. Отвезли обратно. Рейс еще несколько раз переносили», — рассказал пассажир. По итогу самолет должен вылететь 18 февраля в 01:50. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщала, что авиакомпания Utair задержала рейс из Челябинска в Сургут. В связи с этим надзорный орган начал проводить проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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