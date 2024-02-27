Госдума приняла закон, обязывающий вывешивать флаг РФ в школах

Госдума в первом чтении приняла закон, обязывающий школы вывешивать флаг РФ
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, подъем флага, флаг россии в школе
Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий школы вывешивать российский флаг Фото:

Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий все общеобразовательные учреждения в России вывешивать флаг России. Об этом стало известно на пленарном заседании думы.

«Госдума в I чтении приняла проект, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать российский флаг», — отметили в ходе заседания. Оно транслировалось на Rutube-канале аккаунта Думы РФ.

Изначально депутаты предлагали такую инициативу еще в ноябре 2022 года. Они захотели размещать флаги не только в школах, но и территориях вузов и детских садов.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий все общеобразовательные учреждения в России вывешивать флаг России. Об этом стало известно на пленарном заседании думы. «Госдума в I чтении приняла проект, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать российский флаг», — отметили в ходе заседания. Оно транслировалось на Rutube-канале аккаунта Думы РФ. Изначально депутаты предлагали такую инициативу еще в ноябре 2022 года. Они захотели размещать флаги не только в школах, но и территориях вузов и детских садов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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