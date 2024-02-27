Госдума приняла закон, обязывающий вывешивать флаг РФ в школах

Госдума в первом чтении приняла закон, обязывающий школы вывешивать флаг РФ

27 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Госдума приняла в первом чтении закон, обязывающий школы вывешивать российский флаг Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий все общеобразовательные учреждения в России вывешивать флаг России. Об этом стало известно на пленарном заседании думы. «Госдума в I чтении приняла проект, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать российский флаг», — отметили в ходе заседания. Оно транслировалось на Rutube-канале аккаунта Думы РФ. Изначально депутаты предлагали такую инициативу еще в ноябре 2022 года. Они захотели размещать флаги не только в школах, но и территориях вузов и детских садов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий все общеобразовательные учреждения в России вывешивать флаг России. Об этом стало известно на пленарном заседании думы. «Госдума в I чтении приняла проект, обязывающий все образовательные учреждения вывешивать российский флаг», — отметили в ходе заседания. Оно транслировалось на Rutube-канале аккаунта Думы РФ. Изначально депутаты предлагали такую инициативу еще в ноябре 2022 года. Они захотели размещать флаги не только в школах, но и территориях вузов и детских садов.