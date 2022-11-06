В Госдуме предложили разместить флаг России на всех учебных заведениях

В Госдуме предложили разместить российский флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов. С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
«Размещение флага РФ на зданиях или территориях государственных и муниципальных учреждений направлено на упрочнение взаимосвязи между обществом и государством как одного из ключевых гарантов поддержки и развития этих сфер, в том числе посредством реализации политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — цитируют документ «Известия». Авторы поправок полагают, что это поможет сплотить государство и общество, а также повысить уровень патриотизма у молодежи.
Депутаты планируют вынести документ на рассмотрение 7 ноября. По закону «О Государственном флаге РФ» триколор обязан находится на зданиях школ.
Ранее сообщалось, что школьники поднимают флаг РФ в начале каждой недели. Также в российских школах исполняется государственный гимн.
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В Госдуме предложили разместить российский флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов. С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. «Размещение флага РФ на зданиях или территориях государственных и муниципальных учреждений направлено на упрочнение взаимосвязи между обществом и государством как одного из ключевых гарантов поддержки и развития этих сфер, в том числе посредством реализации политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — цитируют документ «Известия». Авторы поправок полагают, что это поможет сплотить государство и общество, а также повысить уровень патриотизма у молодежи. Депутаты планируют вынести документ на рассмотрение 7 ноября. По закону «О Государственном флаге РФ» триколор обязан находится на зданиях школ. Ранее сообщалось, что школьники поднимают флаг РФ в начале каждой недели. Также в российских школах исполняется государственный гимн.