06 ноября 2022

В Госдуме предложили разместить флаг России на всех учебных заведениях

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Монтажные работы по установке государственного флага на территории новой школы в Кетово. Курган, российский флаг, флаг, кетово, новая школа, школа, триколор, флаг россии
Депутаты предложили размещать флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов Фото:

В Госдуме предложили разместить российский флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов. С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

«Размещение флага РФ на зданиях или территориях государственных и муниципальных учреждений направлено на упрочнение взаимосвязи между обществом и государством как одного из ключевых гарантов поддержки и развития этих сфер, в том числе посредством реализации политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — цитируют документ «Известия». Авторы поправок полагают, что это поможет сплотить государство и общество, а также повысить уровень патриотизма у молодежи.

Депутаты планируют вынести документ на рассмотрение 7 ноября. По закону «О Государственном флаге РФ» триколор обязан находится на зданиях школ.

Ранее сообщалось, что школьники поднимают флаг РФ в начале каждой недели. Также в российских школах исполняется государственный гимн.

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В Госдуме предложили разместить российский флаг на зданиях вузов, колледжей, техникумов, училищ и детских садов. С инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. «Размещение флага РФ на зданиях или территориях государственных и муниципальных учреждений направлено на упрочнение взаимосвязи между обществом и государством как одного из ключевых гарантов поддержки и развития этих сфер, в том числе посредством реализации политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — цитируют документ «Известия». Авторы поправок полагают, что это поможет сплотить государство и общество, а также повысить уровень патриотизма у молодежи. Депутаты планируют вынести документ на рассмотрение 7 ноября. По закону «О Государственном флаге РФ» триколор обязан находится на зданиях школ. Ранее сообщалось, что школьники поднимают флаг РФ в начале каждой недели. Также в российских школах исполняется государственный гимн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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