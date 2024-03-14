Карта СВО на Украине 14 марта: село под Авдеевкой взято под огневой контроль ВС РФ

ВС РФ взяли под огневой контроль село Первомайское

14 марта 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ установили огневой контроль над селом Первомайское Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Село Первомайское, расположенное под Авдеевкой, было взято под огневой контроль российской армии. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. Авдеевское направление По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, село Первомайское попало под огневой контроль ВС РФ. Он отметил, что артиллерия России активно действует из соседнего Невельского. Украинская сторона продолжает использовать FPV-дроны для наблюдения и корректировки огня, заключил Кимаковский. Артиллеристы группировки «Центр» нанесли удар по цели, сорвав ротацию войск ВСУ. Такую информацию представители Минобороны передали журналистам, отметив, что огонь был открыт при помощи реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Северодонецкое направление Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары неуправляемыми ракетами С-8 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, отметив, что после атаки экипажи успешно вернулись на базу, выполнив противоракетный маневр с помощью бортового комплекса обороны. Атака беспилотников на Белгородскую и Курскую области За ночь с 13 на 14 марта дежурные средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Атаки были совершены ВСУ с применением беспилотников самолетного типа. Запорожское направление Продолжаются бои на линии Работино-Вербовое. Российские войска атакуют и захватывают позиции ВСУ, в то время как украинские военные совершает контратаки. ВСУ перебрасывают резервы на это направление, но не могут сдвинуть российские вооруженные силы из занятых позиций в селе. Донецкое направление Зафиксированы бои в районе Новомихайловки, Победы и Невельского. В Первомайском российские войска медленно продвигаются. В Георгиевке также идут штурмовые действия, но ВСУ оказывают сопротивление. На линии Тоненькое-Орловка-Бердычи наблюдаются ожесточенные столкновения. Артемовское направление Столкновения продолжаются в районе Клещеевки и Ивановского. Российская авиация и артиллерия активно воздействуют на цели в Богдановке и Часов Яре. Линия боевого соприкосновения остается примерно на том же уровне. Луганское направление Бои проходят в районе Ямполовки, Тернов и Синьковки. Российские войска активно проводили штурмовые операции в районе Табаевки. Условное обозначение Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Село Первомайское, расположенное под Авдеевкой, было взято под огневой контроль российской армии. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU. По словам советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского, село Первомайское попало под огневой контроль ВС РФ. Он отметил, что артиллерия России активно действует из соседнего Невельского. Украинская сторона продолжает использовать FPV-дроны для наблюдения и корректировки огня, заключил Кимаковский. Артиллеристы группировки «Центр» нанесли удар по цели, сорвав ротацию войск ВСУ. Такую информацию представители Минобороны передали журналистам, отметив, что огонь был открыт при помощи реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Российские вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары неуправляемыми ракетами С-8 по опорным пунктам и живой силе ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, отметив, что после атаки экипажи успешно вернулись на базу, выполнив противоракетный маневр с помощью бортового комплекса обороны. За ночь с 13 на 14 марта дежурные средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над Белгородской и Курской областями. Атаки были совершены ВСУ с применением беспилотников самолетного типа. Продолжаются бои на линии Работино-Вербовое. Российские войска атакуют и захватывают позиции ВСУ, в то время как украинские военные совершает контратаки. ВСУ перебрасывают резервы на это направление, но не могут сдвинуть российские вооруженные силы из занятых позиций в селе. Зафиксированы бои в районе Новомихайловки, Победы и Невельского. В Первомайском российские войска медленно продвигаются. В Георгиевке также идут штурмовые действия, но ВСУ оказывают сопротивление. На линии Тоненькое-Орловка-Бердычи наблюдаются ожесточенные столкновения. Столкновения продолжаются в районе Клещеевки и Ивановского. Российская авиация и артиллерия активно воздействуют на цели в Богдановке и Часов Яре. Линия боевого соприкосновения остается примерно на том же уровне. Бои проходят в районе Ямполовки, Тернов и Синьковки. Российские войска активно проводили штурмовые операции в районе Табаевки.