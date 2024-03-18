Генерал ВСУ: Киев мог бы предложить Западу разместить на Украине ядерное оружие

18 марта 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Украинский генерал предложил Западу возможность разместить ядерное оружие у себя в стране Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown Киев мог бы предложить странам Запада разместить ядерное вооружение на своей территории. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. «Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами. „Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины“», — пояснил Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Украинский военный привел в качестве аналогии партнерство России и Беларуси. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что если Россия и будет использовать ядерное оружие, то только в случае, если будет прямая угроза безопасности страны и ее суверенитету. Он также отмечал, что Москва не будет использовать такое оружие на Украине, так как в этом нет необходимости. Кроме того, российский лидер ранее сообщал, что у его страны в наличии есть оружие, способное ударить по дальним частям стран Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев мог бы предложить странам Запада разместить ядерное вооружение на своей территории. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. «Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами. „Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины“», — пояснил Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Украинский военный привел в качестве аналогии партнерство России и Беларуси. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что если Россия и будет использовать ядерное оружие, то только в случае, если будет прямая угроза безопасности страны и ее суверенитету. Он также отмечал, что Москва не будет использовать такое оружие на Украине, так как в этом нет необходимости. Кроме того, российский лидер ранее сообщал, что у его страны в наличии есть оружие, способное ударить по дальним частям стран Запада.