Генерал ВСУ: Киев мог бы предложить Западу разместить на Украине ядерное оружие

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Украинский генерал предложил Западу возможность разместить ядерное оружие у себя в стране Фото:

Киев мог бы предложить странам Запада разместить ядерное вооружение на своей территории. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

«Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами. „Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины“», — пояснил Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Украинский военный привел в качестве аналогии партнерство России и Беларуси.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что если Россия и будет использовать ядерное оружие, то только в случае, если будет прямая угроза безопасности страны и ее суверенитету. Он также отмечал, что Москва не будет использовать такое оружие на Украине, так как в этом нет необходимости. Кроме того, российский лидер ранее сообщал, что у его страны в наличии есть оружие, способное ударить по дальним частям стран Запада.

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Киев мог бы предложить странам Запада разместить ядерное вооружение на своей территории. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос. «Наши политики могли бы выйти на уровень общения с нашими американскими или британскими коллегами. „Давайте дадим разрешение на размещение носителей ядерного оружия и ядерных боеприпасов на территории Украины“», — пояснил Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой». Украинский военный привел в качестве аналогии партнерство России и Беларуси. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что если Россия и будет использовать ядерное оружие, то только в случае, если будет прямая угроза безопасности страны и ее суверенитету. Он также отмечал, что Москва не будет использовать такое оружие на Украине, так как в этом нет необходимости. Кроме того, российский лидер ранее сообщал, что у его страны в наличии есть оружие, способное ударить по дальним частям стран Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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