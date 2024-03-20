Шойгу: в рядах ВСУ процветает дезертирство и мародерство из-за потерь солдат

20 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Шойгу отметил, что ВС РФ активно вытесняют ВСУ с занимаемых ими территорий Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах ВСУ участились случаи мародерства и дезертирства в сторону мирных жителей страны из-за больших потерь в их живой силе. При этом российские военные успешно продолжают вытеснять противника с территорий. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он добавил, что ВС РФ продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций. Они не дают ему закрепиться на новых рубежах. Кроме того, Киев тщательно скрывает от украинцев реальную обстановку на поле боевых действий. Правительство выдает за успехи теракты в России и наращивает объемы принудительной мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рядах ВСУ участились случаи мародерства и дезертирства в сторону мирных жителей страны из-за больших потерь в их живой силе. При этом российские военные успешно продолжают вытеснять противника с территорий. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. «Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он добавил, что ВС РФ продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций. Они не дают ему закрепиться на новых рубежах. Кроме того, Киев тщательно скрывает от украинцев реальную обстановку на поле боевых действий. Правительство выдает за успехи теракты в России и наращивает объемы принудительной мобилизации.