Шойгу: в рядах ВСУ процветает дезертирство и мародерство из-за потерь солдат

В рядах ВСУ участились случаи мародерства и дезертирства в сторону мирных жителей страны из-за больших потерь в их живой силе. При этом российские военные успешно продолжают вытеснять противника с территорий. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ. Он добавил, что ВС РФ продолжают вытеснять противника с занимаемых позиций. Они не дают ему закрепиться на новых рубежах.
Кроме того, Киев тщательно скрывает от украинцев реальную обстановку на поле боевых действий. Правительство выдает за успехи теракты в России и наращивает объемы принудительной мобилизации.
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