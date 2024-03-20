Певец Олег Газманов поблагодарил пермяков и челябинцев за радушный прием и аншлаги на концертах. Видео с благодарностью Газманов разместил в своем telegram-канале 20 марта. 18 марта Газманов выступал в Перми, а 19 числа — в Челябинске.
«Мой юбилейный тур продолжается. Сегодня в Челябинске будет концерт „Ясные дни“. Спасибо жителям Перми за такой потрясающий прием», — сказал певец.
Также певец похвалил отель в Челябинске, где он разместился, назвав его хорошим. Он сказал спасибо за самый сладкий российский флаг и Газманова в шоколаде. Газманов гастролирует по стране в рамках тура, посвященного 55-летию своей сценической карьеры.
В марте депутаты Госдумы предложили включить песни Газманова, Shaman (Ярослава Дронова) и других российских исполнителей в школьную программу. В Минпросвещения готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной образовательной программы.
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