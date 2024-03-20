Олег Газманов поблагодарил пермяков и челябинцев за гостеприимство. Видео

20 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Олег Газманов поблагодарил зрителей за радушие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певец Олег Газманов поблагодарил пермяков и челябинцев за радушный прием и аншлаги на концертах. Видео с благодарностью Газманов разместил в своем telegram-канале 20 марта. 18 марта Газманов выступал в Перми, а 19 числа — в Челябинске. «Мой юбилейный тур продолжается. Сегодня в Челябинске будет концерт „Ясные дни“. Спасибо жителям Перми за такой потрясающий прием», — сказал певец. Также певец похвалил отель в Челябинске, где он разместился, назвав его хорошим. Он сказал спасибо за самый сладкий российский флаг и Газманова в шоколаде. Газманов гастролирует по стране в рамках тура, посвященного 55-летию своей сценической карьеры. В марте депутаты Госдумы предложили включить песни Газманова, Shaman (Ярослава Дронова) и других российских исполнителей в школьную программу. В Минпросвещения готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной образовательной программы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Олег Газманов поблагодарил пермяков и челябинцев за радушный прием и аншлаги на концертах. Видео с благодарностью Газманов разместил в своем telegram-канале 20 марта. 18 марта Газманов выступал в Перми, а 19 числа — в Челябинске. «Мой юбилейный тур продолжается. Сегодня в Челябинске будет концерт „Ясные дни“. Спасибо жителям Перми за такой потрясающий прием», — сказал певец. Также певец похвалил отель в Челябинске, где он разместился, назвав его хорошим. Он сказал спасибо за самый сладкий российский флаг и Газманова в шоколаде. Газманов гастролирует по стране в рамках тура, посвященного 55-летию своей сценической карьеры. В марте депутаты Госдумы предложили включить песни Газманова, Shaman (Ярослава Дронова) и других российских исполнителей в школьную программу. В Минпросвещения готовы рассмотреть возможность дополнения федеральной образовательной программы.