Небензя: цель СВО по демилитаризации Украины выполнена

22 марта 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Василий Небензя объявил о выполнении основной цели, спецоперации на Украине, связанной с демилитаризацией страны Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия выполнила свою цель в ходе спецоперации на Украине, которую ставила перед собой в начале 2022 года. Она заключалась в демилитаризации страны. Сейчас у Киева не осталось собственного вооружения, а это значит, что демилитаризация прошла успешно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — уточнил Василий Небензя. Он отметил, что все оружие, которое Украина имеет при себе сейчас — западное. Трансляция опубликована в telegram-канале «Постоянное представительство Российской Федерации при ООН». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Основными целями, которые Россия ставила перед собой, являлись демилитаризация и денацификация страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выполнила свою цель в ходе спецоперации на Украине, которую ставила перед собой в начале 2022 года. Она заключалась в демилитаризации страны. Сейчас у Киева не осталось собственного вооружения, а это значит, что демилитаризация прошла успешно. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена», — уточнил Василий Небензя. Он отметил, что все оружие, которое Украина имеет при себе сейчас — западное. Трансляция опубликована в telegram-канале «Постоянное представительство Российской Федерации при ООН». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Основными целями, которые Россия ставила перед собой, являлись демилитаризация и денацификация страны.