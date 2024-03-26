МИД РФ ответил на предложение Интерпола помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

МИД РФ отказался от помощи Интерпола с расследованием теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Лавров (на фото) встретился с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейей Мушеленгой в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» МИД РФ отметили, что сами справятся с расследованием теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Справимся сами. К двойным стандартам Запада мы уже привыкли. Будем действовать исключительно из нашего понимания: чего и какими методами добивается Запад», — заявил он на встрече с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейей Мушеленгой в Москве. Лавров также отметил, что ранее интерпол не проявлял интереса к другим делам, которые требовали их участия. Трансляцию события предает Россия 24. Ранее сообщалось о том, что интерпол намерен помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявлял генсекретарь Юрген Шток. Он также осудил атаку террористов на граждан в концертном зале. В здании «Крокус Сити Холла» была устроена стрельба вечером 22 марта. После расстрела людей, пришедших на концерт группы «Пикник», террористы попытались скрыться с места преступления. Они были задержаны в Брянской области. Спустя четыре дня после трагедии президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами силовых структур, по поводу данного теракта, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД РФ отметили, что сами справятся с расследованием теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Справимся сами. К двойным стандартам Запада мы уже привыкли. Будем действовать исключительно из нашего понимания: чего и какими методами добивается Запад», — заявил он на встрече с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейей Мушеленгой в Москве. Лавров также отметил, что ранее интерпол не проявлял интереса к другим делам, которые требовали их участия. Трансляцию события предает Россия 24. Ранее сообщалось о том, что интерпол намерен помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявлял генсекретарь Юрген Шток. Он также осудил атаку террористов на граждан в концертном зале. В здании «Крокус Сити Холла» была устроена стрельба вечером 22 марта. После расстрела людей, пришедших на концерт группы «Пикник», террористы попытались скрыться с места преступления. Они были задержаны в Брянской области. Спустя четыре дня после трагедии президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами силовых структур, по поводу данного теракта, передает «Национальная служба новостей».