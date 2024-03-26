МИД РФ ответил на предложение Интерпола помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

МИД РФ отказался от помощи Интерпола с расследованием теракта в «Крокусе»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров (на фото) встретился с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейей Мушеленгой в Москве Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

МИД РФ отметили, что сами справятся с расследованием теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Справимся сами. К двойным стандартам Запада мы уже привыкли. Будем действовать исключительно из нашего понимания: чего и какими методами добивается Запад», — заявил он на встрече с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейей Мушеленгой в Москве. Лавров также отметил, что ранее интерпол не проявлял интереса к другим делам, которые требовали их участия. Трансляцию события предает Россия 24.

Ранее сообщалось о том, что интерпол намерен помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявлял генсекретарь Юрген Шток. Он также осудил атаку террористов на граждан в концертном зале.

В здании «Крокус Сити Холла» была устроена стрельба вечером 22 марта. После расстрела людей, пришедших на концерт группы «Пикник», террористы попытались скрыться с места преступления. Они были задержаны в Брянской области. Спустя четыре дня после трагедии президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами силовых структур, по поводу данного теракта, передает «Национальная служба новостей».

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МИД РФ отметили, что сами справятся с расследованием теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Справимся сами. К двойным стандартам Запада мы уже привыкли. Будем действовать исключительно из нашего понимания: чего и какими методами добивается Запад», — заявил он на встрече с министром международных отношений и сотрудничества Намибии Пейей Мушеленгой в Москве. Лавров также отметил, что ранее интерпол не проявлял интереса к другим делам, которые требовали их участия. Трансляцию события предает Россия 24. Ранее сообщалось о том, что интерпол намерен помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявлял генсекретарь Юрген Шток. Он также осудил атаку террористов на граждан в концертном зале. В здании «Крокус Сити Холла» была устроена стрельба вечером 22 марта. После расстрела людей, пришедших на концерт группы «Пикник», террористы попытались скрыться с места преступления. Они были задержаны в Брянской области. Спустя четыре дня после трагедии президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства и главами силовых структур, по поводу данного теракта, передает «Национальная служба новостей».
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