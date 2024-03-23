Интерпол готов помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Интерпол намерен помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил его генеральный секретарь Юрген Шток. «Интерпол готов оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями», — заявил Шток в соцсети X. Он осудил нападение террористов на «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта террористы устроили стрельбу в здании «Крокус Сити Холла». После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар, передает «Национальная служба новостей». По информации СК РФ, более 60 человек погибли. Минздрав Подмосковья заявил, что трое детей были застрелены, передает «Ридус».