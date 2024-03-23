Интерпол готов помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле»

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Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Юрген Шток осудил террористический акт в «Крокус Сити Холле» Фото:
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Интерпол намерен помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил его генеральный секретарь Юрген Шток.

«Интерпол готов оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями», — заявил Шток в соцсети X. Он осудил нападение террористов на «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта террористы устроили стрельбу в здании «Крокус Сити Холла». После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар, передает «Национальная служба новостей». По информации СК РФ, более 60 человек погибли. Минздрав Подмосковья заявил, что трое детей были застрелены, передает «Ридус».

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Интерпол намерен помочь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил его генеральный секретарь Юрген Шток. «Интерпол готов оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями», — заявил Шток в соцсети X. Он осудил нападение террористов на «Крокус Сити Холл». Вечером 22 марта террористы устроили стрельбу в здании «Крокус Сити Холла». После выстрелов нападавшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар, передает «Национальная служба новостей». По информации СК РФ, более 60 человек погибли. Минздрав Подмосковья заявил, что трое детей были застрелены, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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