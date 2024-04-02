02 апреля 2024

В Екатеринбурге на полгода перенесли масштабное шоу Навки

В Екатеринбурге шоу «История любви Шахерезады» Татьяны Навки перенесли на ноябрь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый мюзикл «Руслан и Людмила» в КРК «Уралец». Екатеринбург, навка татьяна
Точная дата приезда Татьяны Навки будет известна лишь в августе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге решили пока не проводить музыкально-театральное ледовое шоу«История любви Шахерезады» фигуристки Татьяны Навки. Мероприятия должно было пройти 6 апреля, но проект горожане смогут увидеть только осенью, сообщает арена «Уралец».

«Перенесено на ноябрь 2024 года, точная дата будет известна к началу августа. Место проведения и время начала шоу остаются без изменений. Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена», — говорится в сообщении на сайте арены.

Люди, которые захотят вернуть билеты, могут обратиться к организатору мероприятия по телефону: +7 912 252 84 55. «Просим набраться терпения и рассчитываем на ваше понимание. Уверены, что очень скоро вы увидитесь с любимыми фигуристами на долгожданных мероприятиях», — заявляет команда Навки.

Ранее фигуристка привозила другой свой проект — «Спящая красавица. Легенда двух королевств», аналогов которого нет в мире. Олимпийские чемпионы исполняли трюки, а дополняло все это декорации-трансформеры, световое и фаер-шоу.

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В Екатеринбурге решили пока не проводить музыкально-театральное ледовое шоу«История любви Шахерезады» фигуристки Татьяны Навки. Мероприятия должно было пройти 6 апреля, но проект горожане смогут увидеть только осенью, сообщает арена «Уралец». «Перенесено на ноябрь 2024 года, точная дата будет известна к началу августа. Место проведения и время начала шоу остаются без изменений. Все приобретенные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена», — говорится в сообщении на сайте арены. Люди, которые захотят вернуть билеты, могут обратиться к организатору мероприятия по телефону: +7 912 252 84 55. «Просим набраться терпения и рассчитываем на ваше понимание. Уверены, что очень скоро вы увидитесь с любимыми фигуристами на долгожданных мероприятиях», — заявляет команда Навки. Ранее фигуристка привозила другой свой проект — «Спящая красавица. Легенда двух королевств», аналогов которого нет в мире. Олимпийские чемпионы исполняли трюки, а дополняло все это декорации-трансформеры, световое и фаер-шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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