Ростовская ФСБ задержала студента из Макеевки, работавшего на спецслужбы Украины

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ задержала студента, который собирал данные о дислокации ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Управление ФСБ по Ростовской области задержало студента из Макеевки (ДНР). По данным силовиков, молодой человек работал на украинские спецслужбы.

«УФСБ Ростовской области задержало студента из Макеевки. Тот собирал информацию о дислокации ВС РФ для спецслужб Украины», — приводит РИА Новости сообщение силового ведомства.

За последний месяц ФСБ задержало несколько молодых человек, которые сотрудничали с Украиной. Например, в ЛНР задержали студентку за помощь ВСУ. А в марте задержана девушка, готовившая теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

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Управление ФСБ по Ростовской области задержало студента из Макеевки (ДНР). По данным силовиков, молодой человек работал на украинские спецслужбы. «УФСБ Ростовской области задержало студента из Макеевки. Тот собирал информацию о дислокации ВС РФ для спецслужб Украины», — приводит РИА Новости сообщение силового ведомства. За последний месяц ФСБ задержало несколько молодых человек, которые сотрудничали с Украиной. Например, в ЛНР задержали студентку за помощь ВСУ. А в марте задержана девушка, готовившая теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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