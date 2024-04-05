ФСБ задержала студентку, передававшую ВСУ данные о российских военных

05 апреля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

В ФСБ России по ЛНР заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками УФСБ РФ была задержана студентка. Она передавала данные о ВС РФ украинской стороне. Об этом рассказали в ведомстве. «Осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает ТАСС. Отмечается, что информацию девушка передавала для содействия ВСУ, при этом связь поддерживала через украинские telegram-каналы. В марте 2024 года ФСБ РФ задержала 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, россиянка 1999 года рождения готовилась к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок, передает RT. На нее возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками УФСБ РФ была задержана студентка. Она передавала данные о ВС РФ украинской стороне. Об этом рассказали в ведомстве. «Осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает ТАСС. Отмечается, что информацию девушка передавала для содействия ВСУ, при этом связь поддерживала через украинские telegram-каналы. В марте 2024 года ФСБ РФ задержала 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, россиянка 1999 года рождения готовилась к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок, передает RT. На нее возбудили уголовное дело.