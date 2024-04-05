ФСБ задержала студентку, передававшую ВСУ данные о российских военных

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб, пистолет, оружие
В ФСБ России по ЛНР заявили о задержании студентки, которая передавала ВСУ данные о российских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками УФСБ РФ была задержана студентка. Она передавала данные о ВС РФ украинской стороне. Об этом рассказали в ведомстве.

«Осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает ТАСС. Отмечается, что информацию девушка передавала для содействия ВСУ, при этом связь поддерживала через украинские telegram-каналы.

В марте 2024 года ФСБ РФ задержала 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, россиянка 1999 года рождения готовилась к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок, передает RT. На нее возбудили уголовное дело.

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В Луганской Народной Республике (ЛНР) сотрудниками УФСБ РФ была задержана студентка. Она передавала данные о ВС РФ украинской стороне. Об этом рассказали в ведомстве. «Осуществляла собирание и передачу сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО», — говорится в сообщении УФСБ, передает ТАСС. Отмечается, что информацию девушка передавала для содействия ВСУ, при этом связь поддерживала через украинские telegram-каналы. В марте 2024 года ФСБ РФ задержала 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб. По данным ведомства, россиянка 1999 года рождения готовилась к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок, передает RT. На нее возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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