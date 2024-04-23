ЕС впервые сократил закупки зерна из Украины с начала протестов фермеров

23 апреля 2024 в 07:54 Размер текста - 17 +

Многие европейские страны уменьшили закупки у Украины Фото: Сергей Венявский © URA.RU Впервые за период массовых фермерских протестов Евросоюз сократил импорт украинского зерна более чем на 20%. Об этом следует из данных европейской статслужбы. «Евросоюз в феврале этого года резко сократил закупки украинского зерна — на 21%, до двух миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее, что стало первым сокращением с октября прошлого года», — передает РИА Новости. Там отметили, что недовольство фермеров в Европе накопилось из-за увеличения стоимости топлива, удобрений и падения цен на продукцию под давлением импорта украинских товаров. Особенно сильно уменьшили закупки Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза), а также заметно сократили ввоз зерна Испания (на 18%), Нидерланды (в 1,5 раза) и Италия (на треть). Тем не менее есть и те страны, которые нарастили импорт. Например, Бельгия и Ирландия утроили его — до 64 и 93 тысяч тонн соответственно. Остальная агропродукция с Украины в Евросоюзе по-прежнему востребована. Сильнее всего выросли поставки напитков (на треть — до 8,8 тысячи тонн) и растительных материалов (на 23% — до 37 тысяч тонн). С ноября 2023 года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничений на импорт агропродукции из Украины. Это привело к периодическим блокировкам контрольно-пропускных пунктов на границе. Последняя волна протестов, поддержанная Министерством сельского хозяйства Польши, продолжалась с 9 февраля по 10 марта текущего года. Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Европейская комиссия не в состоянии удовлетворить требования польских аграриев о запрете импорта агропродукции с Украины. Украинский министр торговли Тарас Качка заявил, что страна готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы унять острый политический спор с Польшей. По его словам, польские фермеры за февраль обрушили украинский импорт на 14%. Франция и Польша призвали предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС и выступили против решения ЕК продлить до 2025 отмену тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впервые за период массовых фермерских протестов Евросоюз сократил импорт украинского зерна более чем на 20%. Об этом следует из данных европейской статслужбы. «Евросоюз в феврале этого года резко сократил закупки украинского зерна — на 21%, до двух миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее, что стало первым сокращением с октября прошлого года», — передает РИА Новости. Там отметили, что недовольство фермеров в Европе накопилось из-за увеличения стоимости топлива, удобрений и падения цен на продукцию под давлением импорта украинских товаров. Особенно сильно уменьшили закупки Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза), а также заметно сократили ввоз зерна Испания (на 18%), Нидерланды (в 1,5 раза) и Италия (на треть). Тем не менее есть и те страны, которые нарастили импорт. Например, Бельгия и Ирландия утроили его — до 64 и 93 тысяч тонн соответственно. Остальная агропродукция с Украины в Евросоюзе по-прежнему востребована. Сильнее всего выросли поставки напитков (на треть — до 8,8 тысячи тонн) и растительных материалов (на 23% — до 37 тысяч тонн). С ноября 2023 года польские фермеры и перевозчики неоднократно выходили на акции протеста, требуя ограничений на импорт агропродукции из Украины. Это привело к периодическим блокировкам контрольно-пропускных пунктов на границе. Последняя волна протестов, поддержанная Министерством сельского хозяйства Польши, продолжалась с 9 февраля по 10 марта текущего года. Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Европейская комиссия не в состоянии удовлетворить требования польских аграриев о запрете импорта агропродукции с Украины. Украинский министр торговли Тарас Качка заявил, что страна готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы унять острый политический спор с Польшей. По его словам, польские фермеры за февраль обрушили украинский импорт на 14%. Франция и Польша призвали предотвратить дестабилизацию сельскохозяйственных рынков ЕС и выступили против решения ЕК продлить до 2025 отмену тарифов на импорт сельхозпродукции с Украины.