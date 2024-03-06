Украина готова выполнить ультиматум польских фермеров

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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Киев призывает Польшу запретить импорт зерна из России Фото:

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы унять острый политический спор с Польшей. Об этом заявил украинский министр торговли Тарас Качка.

«Может быть, для переходного периода такого рода… управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — заявил Качка Financial Times. По его мнению, проблемы для польских фермеров создает не Украина, а Россия.

Ранее URA.RU писало об обостренных отношениях между Польшей и Украиной из-за блокировки приграничных пунктов пропуска польскими фермерами. Протестующие требуют отменить льготы для украинских дальнобойщиков, которые им предоставил Евросоюз в феврале 2022 года. Также фермеры выступают против ввоза украинской сельхозпродукции. Дошло до того, что что протестующие стали нападать на автомобили с украинскими номерами. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.

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Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы унять острый политический спор с Польшей. Об этом заявил украинский министр торговли Тарас Качка. «Может быть, для переходного периода такого рода… управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — заявил Качка Financial Times. По его мнению, проблемы для польских фермеров создает не Украина, а Россия. Ранее URA.RU писало об обостренных отношениях между Польшей и Украиной из-за блокировки приграничных пунктов пропуска польскими фермерами. Протестующие требуют отменить льготы для украинских дальнобойщиков, которые им предоставил Евросоюз в феврале 2022 года. Также фермеры выступают против ввоза украинской сельхозпродукции. Дошло до того, что что протестующие стали нападать на автомобили с украинскими номерами. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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