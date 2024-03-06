Украина готова выполнить ультиматум польских фермеров

06 марта 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Киев призывает Польшу запретить импорт зерна из России Фото: Сергей Венявский © URA.RU Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы унять острый политический спор с Польшей. Об этом заявил украинский министр торговли Тарас Качка. «Может быть, для переходного периода такого рода… управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — заявил Качка Financial Times. По его мнению, проблемы для польских фермеров создает не Украина, а Россия. Ранее URA.RU писало об обостренных отношениях между Польшей и Украиной из-за блокировки приграничных пунктов пропуска польскими фермерами. Протестующие требуют отменить льготы для украинских дальнобойщиков, которые им предоставил Евросоюз в феврале 2022 года. Также фермеры выступают против ввоза украинской сельхозпродукции. Дошло до того, что что протестующие стали нападать на автомобили с украинскими номерами. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы унять острый политический спор с Польшей. Об этом заявил украинский министр торговли Тарас Качка. «Может быть, для переходного периода такого рода… управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС — это то, что нам всем нужно», — заявил Качка Financial Times. По его мнению, проблемы для польских фермеров создает не Украина, а Россия. Ранее URA.RU писало об обостренных отношениях между Польшей и Украиной из-за блокировки приграничных пунктов пропуска польскими фермерами. Протестующие требуют отменить льготы для украинских дальнобойщиков, которые им предоставил Евросоюз в феврале 2022 года. Также фермеры выступают против ввоза украинской сельхозпродукции. Дошло до того, что что протестующие стали нападать на автомобили с украинскими номерами. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы экономики и морали.