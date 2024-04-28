28 апреля 2024

В Киеве призвали бояться предупреждения Путина о «санитарной зоне»

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин ранее заявлял, что санитарную зону будет сложно преодолеть средствам поражения ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине нужно бояться предупреждения президента России Владимира Путина о создании «санитарной зоны» в несколько десятков километров в Харьковской области. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко.

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны. Это они могут сделать, применяя корректируемые авиабомбы», — заявил Костенко в эфире youtube-канала «Прямой». Он предположил, что ВС РФ могут занять до 30 километров территории Украины для того, чтобы создать санитарную зону и обезопасить свои области.

Путин не исключил появление «санитарной зоны» на украинской территории из-за атак Вооруженных сил Украины на приграничные регионы России. Об этом он заявил 7 марта в ходе пресс-конференции. Российский лидер отметил, что этот вопрос будет рассмотрен, если прилеты с Украины не прекратятся, напоминает RT.

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Украине нужно бояться предупреждения президента России Владимира Путина о создании «санитарной зоны» в несколько десятков километров в Харьковской области. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Роман Костенко. «Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны. Это они могут сделать, применяя корректируемые авиабомбы», — заявил Костенко в эфире youtube-канала «Прямой». Он предположил, что ВС РФ могут занять до 30 километров территории Украины для того, чтобы создать санитарную зону и обезопасить свои области. Путин не исключил появление «санитарной зоны» на украинской территории из-за атак Вооруженных сил Украины на приграничные регионы России. Об этом он заявил 7 марта в ходе пресс-конференции. Российский лидер отметил, что этот вопрос будет рассмотрен, если прилеты с Украины не прекратятся, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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