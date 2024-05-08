Патриарх Кирилл пожелал России оставаться великой и непобедимой

08 мая 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл пожелал России сохранить свои духовные ценности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал России оставаться великой и непоколебимой державой, чтобы никто не смог нарушить покой россиян. Об этом глава РПЦ сказал в ходе фестиваля «Пасхальный дар» в Москве. Патриарх отметил преображение Москвы за последние годы. «И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением нашей страны. Мы стали действительно великой и, я бы добавил, непобедимой державой, и, дай Бог, чтобы было так», — заявил патриарх Кирилл, передает РИА Новости. Патриарх выразил надежду, что в будущем никто не сможет нарушить покой российского народа. Также он пожелал, чтобы духовные ценности и дальше сохранялись и передавались следующим поколениям. Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам на Пасху заявил о роли РПЦ в жизни россиян. Глава государства отметил, что работа православной церкви направлена на сохранение духовных ценностей, а также исторического и духовного наследия, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал России оставаться великой и непоколебимой державой, чтобы никто не смог нарушить покой россиян. Об этом глава РПЦ сказал в ходе фестиваля «Пасхальный дар» в Москве. Патриарх отметил преображение Москвы за последние годы. «И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением нашей страны. Мы стали действительно великой и, я бы добавил, непобедимой державой, и, дай Бог, чтобы было так», — заявил патриарх Кирилл, передает РИА Новости. Патриарх выразил надежду, что в будущем никто не сможет нарушить покой российского народа. Также он пожелал, чтобы духовные ценности и дальше сохранялись и передавались следующим поколениям. Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам на Пасху заявил о роли РПЦ в жизни россиян. Глава государства отметил, что работа православной церкви направлена на сохранение духовных ценностей, а также исторического и духовного наследия, пишет MK.RU.