Патриарх Кирилл пожелал России оставаться великой и непобедимой

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Патриарх Кирилл пожелал России сохранить свои духовные ценности Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал России оставаться великой и непоколебимой державой, чтобы никто не смог нарушить покой россиян. Об этом глава РПЦ сказал в ходе фестиваля «Пасхальный дар» в Москве.

Патриарх отметил преображение Москвы за последние годы. «И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением нашей страны. Мы стали действительно великой и, я бы добавил, непобедимой державой, и, дай Бог, чтобы было так», — заявил патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

Патриарх выразил надежду, что в будущем никто не сможет нарушить покой российского народа. Также он пожелал, чтобы духовные ценности и дальше сохранялись и передавались следующим поколениям.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам на Пасху заявил о роли РПЦ в жизни россиян. Глава государства отметил, что работа православной церкви направлена на сохранение духовных ценностей, а также исторического и духовного наследия, пишет MK.RU.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал России оставаться великой и непоколебимой державой, чтобы никто не смог нарушить покой россиян. Об этом глава РПЦ сказал в ходе фестиваля «Пасхальный дар» в Москве. Патриарх отметил преображение Москвы за последние годы. «И вот это возрождение столицы совпало с сильным, мощным возрождением нашей страны. Мы стали действительно великой и, я бы добавил, непобедимой державой, и, дай Бог, чтобы было так», — заявил патриарх Кирилл, передает РИА Новости. Патриарх выразил надежду, что в будущем никто не сможет нарушить покой российского народа. Также он пожелал, чтобы духовные ценности и дальше сохранялись и передавались следующим поколениям. Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам на Пасху заявил о роли РПЦ в жизни россиян. Глава государства отметил, что работа православной церкви направлена на сохранение духовных ценностей, а также исторического и духовного наследия, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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