Украинец пытался сорвать акцию «Бессмертный полк» и лез в драку. Видео

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Евромайдан. Киев, украина, протест, кулак
Украинец пытался сорвать акцию Бессмертного полка во Франции, передает Zvezda Фото:

Во Франции украинский беженец пытался сорвать проведении акции «Бессмертного полка». Он громко ругался и пытался спровоцировать драку. Спустя время его задержала полиция. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews.

На кадрах, опубликованных авторами telegram-канала, видно, как украинец себя вызывающе ведет. Он пытался спровоцировать драку, кидаясь с кулаками на участников международной патриотической акции. Украинец также кричал, что именно его народ воевал против фашистов и только благодаря Украине якобы удалось победить. Почти сразу его под руки вывели сотрудники полиции под одобрительные выкрики остальных.

Акция «Бессмертный полк» также состоялась в Германии. Жители Берлина массово собрались в парке возле мемориала. Однако многие оказались недовольны тем, что полиция сопровождала людей при возложении цветов.

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Во Франции украинский беженец пытался сорвать проведении акции «Бессмертного полка». Он громко ругался и пытался спровоцировать драку. Спустя время его задержала полиция. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews. На кадрах, опубликованных авторами telegram-канала, видно, как украинец себя вызывающе ведет. Он пытался спровоцировать драку, кидаясь с кулаками на участников международной патриотической акции. Украинец также кричал, что именно его народ воевал против фашистов и только благодаря Украине якобы удалось победить. Почти сразу его под руки вывели сотрудники полиции под одобрительные выкрики остальных. Акция «Бессмертный полк» также состоялась в Германии. Жители Берлина массово собрались в парке возле мемориала. Однако многие оказались недовольны тем, что полиция сопровождала людей при возложении цветов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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