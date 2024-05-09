Украинец пытался сорвать акцию «Бессмертный полк» и лез в драку. Видео

09 мая 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Украинец пытался сорвать акцию Бессмертного полка во Франции, передает Zvezda Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Во Франции украинский беженец пытался сорвать проведении акции «Бессмертного полка». Он громко ругался и пытался спровоцировать драку. Спустя время его задержала полиция. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews. На кадрах, опубликованных авторами telegram-канала, видно, как украинец себя вызывающе ведет. Он пытался спровоцировать драку, кидаясь с кулаками на участников международной патриотической акции. Украинец также кричал, что именно его народ воевал против фашистов и только благодаря Украине якобы удалось победить. Почти сразу его под руки вывели сотрудники полиции под одобрительные выкрики остальных. Акция «Бессмертный полк» также состоялась в Германии. Жители Берлина массово собрались в парке возле мемориала. Однако многие оказались недовольны тем, что полиция сопровождала людей при возложении цветов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во Франции украинский беженец пытался сорвать проведении акции «Бессмертного полка». Он громко ругался и пытался спровоцировать драку. Спустя время его задержала полиция. Об этом сообщает telegram-канал Zvezdanews. На кадрах, опубликованных авторами telegram-канала, видно, как украинец себя вызывающе ведет. Он пытался спровоцировать драку, кидаясь с кулаками на участников международной патриотической акции. Украинец также кричал, что именно его народ воевал против фашистов и только благодаря Украине якобы удалось победить. Почти сразу его под руки вывели сотрудники полиции под одобрительные выкрики остальных. Акция «Бессмертный полк» также состоялась в Германии. Жители Берлина массово собрались в парке возле мемориала. Однако многие оказались недовольны тем, что полиция сопровождала людей при возложении цветов.