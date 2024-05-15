NYT: в администрации Байдена предрекли скорый конец СВО

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В Белом доме считают, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине
В Белом доме считают, что в ближайшие месяцы может решиться исход конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В администрации американского лидера Джо Байдена возрастает мнение, что существует вероятность того, что переговоры между Киевом и Москвой приведут к прекращению огня. Об этом написала газета New York Times.

"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров", — говорится в материале. Отмечается, что перемирие может быть подобно тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году или же к заморозке конфликта. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по урегулированию конфликта между странами. При этом он подчеркнул, что эти переговоры должны быть с учетом ее интересов и вкупе с гарантиями безопасности для РФ.

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В администрации американского лидера Джо Байдена возрастает мнение, что существует вероятность того, что переговоры между Киевом и Москвой приведут к прекращению огня. Об этом написала газета New York Times. "В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров", — говорится в материале. Отмечается, что перемирие может быть подобно тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году или же к заморозке конфликта.  Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по урегулированию конфликта между странами. При этом он подчеркнул, что эти переговоры должны быть с учетом ее интересов и вкупе с гарантиями безопасности для РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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