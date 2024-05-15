NYT: в администрации Байдена предрекли скорый конец СВО

В администрации американского лидера Джо Байдена возрастает мнение, что существует вероятность того, что переговоры между Киевом и Москвой приведут к прекращению огня. Об этом написала газета New York Times.
"В администрации Байдена растет ощущение, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими, поскольку в какой-то момент обе стороны могут, наконец, перейти к перемирию путем переговоров", — говорится в материале. Отмечается, что перемирие может быть подобно тому, которое положило конец активным боевым действиям в Корее в 1953 году или же к заморозке конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом по урегулированию конфликта между странами. При этом он подчеркнул, что эти переговоры должны быть с учетом ее интересов и вкупе с гарантиями безопасности для РФ.
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