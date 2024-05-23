Задержан арендатор хостела под Москвой, в котором погибли восемь человек. Видео

23 мая 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Официальная причина пожара в хостеле — неисправный обогреватель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Арендатор частного дома в Истре, где в результате пожара погибли восемь человек, задержан. Об этом заявили в управлении Следственного комитета региона. «В Истре задержан арендатор дома, в котором в результате пожара погибли люди. Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов», — говорится в заявлении ГСУ СК РФ по Московской области в telegram-канале . Отмечается, что задержанный — гражданин Узбекистана. Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Согласно предварительным данным, в доме могли быть 15 человек. Официальная причина возгорания — неисправный обогреватель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арендатор частного дома в Истре, где в результате пожара погибли восемь человек, задержан. Об этом заявили в управлении Следственного комитета региона. «В Истре задержан арендатор дома, в котором в результате пожара погибли люди. Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов», — говорится в заявлении ГСУ СК РФ по Московской области в telegram-канале. Отмечается, что задержанный — гражданин Узбекистана. Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Согласно предварительным данным, в доме могли быть 15 человек. Официальная причина возгорания — неисправный обогреватель.