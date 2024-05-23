Задержан арендатор хостела под Москвой, в котором погибли восемь человек. Видео

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, огонь
Официальная причина пожара в хостеле — неисправный обогреватель Фото:

Арендатор частного дома в Истре, где в результате пожара погибли восемь человек, задержан. Об этом заявили в управлении Следственного комитета региона.

«В Истре задержан арендатор дома, в котором в результате пожара погибли люди. Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов», — говорится в заявлении ГСУ СК РФ по Московской области в telegram-канале. Отмечается, что задержанный — гражданин Узбекистана.

Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Согласно предварительным данным, в доме могли быть 15 человек. Официальная причина возгорания — неисправный обогреватель.

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Арендатор частного дома в Истре, где в результате пожара погибли восемь человек, задержан. Об этом заявили в управлении Следственного комитета региона. «В Истре задержан арендатор дома, в котором в результате пожара погибли люди. Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов», — говорится в заявлении ГСУ СК РФ по Московской области в telegram-канале. Отмечается, что задержанный — гражданин Узбекистана. Ночью 23 мая в деревне Падиково Истринского района загорелся частный дом. Восемь человек погибли, один был госпитализирован. Согласно предварительным данным, в доме могли быть 15 человек. Официальная причина возгорания — неисправный обогреватель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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