Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы Би-2. Тюмень, би-2, бортник егор, уман александр, шура би-2
Президент Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства страны членам группы «Би-2» Фото:

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства членам группы «Би-2» и их семьям. Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.

«Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы «Би-2» и их семьям», — отметил Бэлуцел в telegram-канале. Он заявил, что Молдавия открыта для людей, «выбирающих мир и пропагандирующих дружбу и уважение между народами.

Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров. Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. В марте артист заявлял, что после эмиграции из РФ, коллектив стал банкротом. В начале 2024 года Би-2 депортировали из Таиланда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства членам группы «Би-2» и их семьям. Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел. «Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы «Би-2» и их семьям», — отметил Бэлуцел в telegram-канале. Он заявил, что Молдавия открыта для людей, «выбирающих мир и пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров. Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. В марте артист заявлял, что после эмиграции из РФ, коллектив стал банкротом. В начале 2024 года Би-2 депортировали из Таиланда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...