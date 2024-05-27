Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства членам группы «Би-2» и их семьям. Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел.
«Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы «Би-2» и их семьям», — отметил Бэлуцел в telegram-канале. Он заявил, что Молдавия открыта для людей, «выбирающих мир и пропагандирующих дружбу и уважение между народами.
Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров. Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. В марте артист заявлял, что после эмиграции из РФ, коллектив стал банкротом. В начале 2024 года Би-2 депортировали из Таиланда.
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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства членам группы «Би-2» и их семьям. Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел. «Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы «Би-2» и их семьям», — отметил Бэлуцел в telegram-канале. Он заявил, что Молдавия открыта для людей, «выбирающих мир и пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров. Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. В марте артист заявлял, что после эмиграции из РФ, коллектив стал банкротом. В начале 2024 года Би-2 депортировали из Таиланда.