Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии

27 мая 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Президент Молдавии подписала указ о предоставлении гражданства страны членам группы «Би-2» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства членам группы «Би-2» и их семьям. Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел. «Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы «Би-2» и их семьям», — отметил Бэлуцел в telegram-канале. Он заявил, что Молдавия открыта для людей, «выбирающих мир и пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров. Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. В марте артист заявлял, что после эмиграции из РФ, коллектив стал банкротом. В начале 2024 года Би-2 депортировали из Таиланда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства членам группы «Би-2» и их семьям. Об этом сообщил руководитель администрации главы республики Адриан Бэлуцел. «Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Молдавии нескольким членам группы «Би-2» и их семьям», — отметил Бэлуцел в telegram-канале. Он заявил, что Молдавия открыта для людей, «выбирающих мир и пропагандирующих дружбу и уважение между народами. Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров. Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. В марте артист заявлял, что после эмиграции из РФ, коллектив стал банкротом. В начале 2024 года Би-2 депортировали из Таиланда.