Германия отправит Украине еще один пакет военной помощи

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Писториус приехал в Одессу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны ФРГ пообещал Украине еще один пакет военной помощи на 500 млн евро. Об этом сообщает информационное агентство DPA.

«Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в аккаунте агентства в соцсети Х. О своем решении он заявил во время визита в Одессу.

Ранее Соединенные Штаты объявили о передаче Украине новой партии военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, включающей снаряды для систем HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Министр обороны ФРГ пообещал Украине еще один пакет военной помощи на 500 млн евро. Об этом сообщает информационное агентство DPA. «Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в аккаунте агентства в соцсети Х. О своем решении он заявил во время визита в Одессу. Ранее Соединенные Штаты объявили о передаче Украине новой партии военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, включающей снаряды для систем HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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