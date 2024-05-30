Германия отправит Украине еще один пакет военной помощи

Министр обороны ФРГ пообещал Украине еще один пакет военной помощи на 500 млн евро. Об этом сообщает информационное агентство DPA.
«Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в аккаунте агентства в соцсети Х. О своем решении он заявил во время визита в Одессу.
Ранее Соединенные Штаты объявили о передаче Украине новой партии военной помощи на сумму в 275 миллионов долларов, включающей снаряды для систем HIMARS и артиллерии, а также противотанковые средства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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