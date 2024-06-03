Экономист рассказал, как изменились пенсии работающих россиян за 10 лет

Экономист Ляшок: пенсии работающих россиян выросли почти вдвое за 10 лет

03 июня 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Минимальный размер пенсии в реальном выражении для неработающих за последние 10 лет не изменился, отметил Виктор Ляшок Фото: Денис Моргунов © URA.RU За последние десять лет пенсии работающих пенсионеров выросли почти вдвое, а у неработающих не изменились. Об этом заявил старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. «Минимальный размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. За последние десять лет в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, он практически не изменился. Для работающих пенсионеров такого ограничения нет», — отметил Виктор Ляшок в интервью « Газете.Ru ». По его словам, работающие пенсионеры в 2024 году получают почти в два раза больше, чем в 2014. Новость по теме Пенсия работающего пенсионера: размер, как рассчитать и получить, индексация Тогда пенсии для этой категории граждан начинались от 3 666 рублей. Если пересчитывать на нынешний курс, то это около шести тысяч рублей. В 2024 году пенсии работающих пенсионеров начинаются от 11 866 рублей, уточнил Ляшок. Работящие пенсионеры получают деньги из Социального фонда РФ. При этом есть две форму пенсионных выплат: накопительная и социальная. Как рассчитать пенсию, когда будет индексация, а также на какие выплаты стоит рассчитывать — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние десять лет пенсии работающих пенсионеров выросли почти вдвое, а у неработающих не изменились. Об этом заявил старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии Виктор Ляшок. «Минимальный размер пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. За последние десять лет в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, он практически не изменился. Для работающих пенсионеров такого ограничения нет», — отметил Виктор Ляшок в интервью «Газете.Ru». По его словам, работающие пенсионеры в 2024 году получают почти в два раза больше, чем в 2014. Тогда пенсии для этой категории граждан начинались от 3 666 рублей. Если пересчитывать на нынешний курс, то это около шести тысяч рублей. В 2024 году пенсии работающих пенсионеров начинаются от 11 866 рублей, уточнил Ляшок. Работящие пенсионеры получают деньги из Социального фонда РФ. При этом есть две форму пенсионных выплат: накопительная и социальная. Как рассчитать пенсию, когда будет индексация, а также на какие выплаты стоит рассчитывать — в материале URA.RU.