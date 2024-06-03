Диетологи назвали 10 скрытых источников сахара, из-за которых не получается похудеть

Диетолог Джоффре: человек не худеет из-за приправ и подслащенных напитков

03 июня 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Порядка двух чайных ложек сахара содержится в одной порции кетчупа, заявил Джоффре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Приправы, такие как кетчуп и соус барбекю, не рекомендуется к употреблению тем, кто хочет похудеть. Они содержат от двух до трех чайных ложек сахара на одну порцию, сообщил функциональный диетолог, эксперт по здоровью кишечника, мануальный терапевт и автор книги «Прочь от сахара» Дэрил Джоффре. Также подслащенные напитки, кексы и другие источники сахара влияют на похудение. Приправы «В одной порции кетчупа содержится около двух чайных ложек сахара, а в порции соуса барбекю — три с половиной чайные ложки», — передает издание Best Life слова Джоффре. Он добавил, что это составляет свыше половины рекомендованной суточной нормы потребления сахара. Новость по теме Как правильно считать калории, чтобы похудеть: инструкция Подслащенные напитки «Специальные кофейные напитки и другие новые напитки могут содержать большое количество сахара. Некоторые примеры включают латте, чай со льдом, бобу, кокосовую воду», — заявил зарегистрированный диетолог, работающий с Everflex Fitness Эйвери Зенкер. Также диетолог, работающий с Бариендо, Лорен Корт сообщила, что ароматизированные напитки с добавлением сахара могут способствовать увеличению веса, так как они не вызывают ощущения насыщения. Эти напитки легко употребляются в больших количествах, что приводит к накоплению избыточных калорий. Кексы Диетолог Эйвери Зенкер предостерегает от частого употребления маффинов на завтрак, подчеркивая их высокое содержание сахара. Он добавил, что анализ популярных маффинов из сетей быстрого питания показывает, что их содержание сахара может превышать 42 грамма, что сопоставимо с количеством сахара в банке кока-колы. Коктейли Лорен Корт предупреждает, что даже кажущиеся полезными готовые смузи могут содержать значительное количество сахара. Она советует готовить смузи дома для контроля за составом. Зенкер подчеркивает, что некоторые смузи, предлагаемые в ресторанах и сетях быстрого питания, содержат чрезмерно высокое количество добавленного сахара. Например, клубничный смузи среднего размера может содержать до 49 граммов сахара, а в некоторых случаях этот показатель достигает более 100 граммов. Новость по теме Врач назвала неожиданные причины набора веса Йогурт Корт обращает внимание на то, что ароматизированный йогурт является продуктом, который часто содержит неочевидные сахара. «Вы получаете большую пользу от йогурта, но также и дополнительные калории, когда йогурт приправлен джемами, сиропами, сахаром или начинками», — отметила эксперт. Также Зенкер приводит конкретный пример: йогурт со вкусом клубники обычно содержит около 18 граммов сахара на порцию размером в ¾ стакана. Это количество сахара стоит учитывать при выборе йогурта. Некоторые фрукты Некоторые фрукты содержат естественно высокие уровни сахара. Так, большое яблоко может содержать до 25 граммов сахара, а манго — до 46 граммов. По словам Джоффре, бананы, которые составляют около 25 процентов из сахара, могут вызывать повышение уровня инсулина. Зарегистрированный диетолог, работающий с Consumer Health Digest Кимберли Гомер указывает на то, что сухофрукты могут содержать не только естественный сахар, но и добавленный. Процесс высыхания увеличивает концентрацию сахара. Гранола и батончики мюсли Гранола, часто рекламируемая как здоровый продукт, на самом деле может содержать значительное количество скрытого сахара. Эксперты предупреждают, что такие ингредиенты, как мед, агава и патока, могут привести к нежелательному прибавлению в весе. Лорен Корт рекомендует относиться к граноле как к десерту или усилителю вкуса, а не делать ее основной частью рациона. Батончики мюсли также содержат скрытые сахара и могут не обеспечивать длительное чувство насыщения. Новость по теме Как худеть правильно Протеиновые батончики Дэрил Джоффре указывает на то, что многие батончики, позиционируемые как здоровые, на самом деле содержат больше сахара, чем обычные шоколадные батончики. Также Кимберли Гомер поддерживает мнение о том, что упакованные батончики не заслуживают своей репутации здоровой пищи. Она отмечает, что содержание сахара в них зачастую равно или даже превышает то, что можно найти в шоколадных батончиках. Хлопья Диетолог Эйвери Зенкер обращает внимание на то, что даже те хлопья, которые кажутся питательными и полезными, могут скрывать высокое содержание сахара. Некоторые из них содержат до 19 граммов сахара на порцию, а учитывая, что многие потребляют более одной порции, количество употребляемого сахара может быть значительно выше рекомендуемых норм. Овсянка быстрого приготовления Однако овсянка быстрого приготовления и ароматизированная овсянка могут содержать неожиданно большое количество добавленного сахара. Лорен Корт советует при возможности готовить овсянку самостоятельно, добавляя натуральные ароматизаторы для лучшего контроля за сахаром в рационе. Также Зенкер подтверждает, что при выборе овсянки следует быть внимательным к содержанию сахара, особенно если речь идет об упакованных вариантах с ароматизаторами. Например, некоторые популярные марки овсяной каши быстрого приготовления могут содержать до 13 граммов сахара на порцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Приправы, такие как кетчуп и соус барбекю, не рекомендуется к употреблению тем, кто хочет похудеть. Они содержат от двух до трех чайных ложек сахара на одну порцию, сообщил функциональный диетолог, эксперт по здоровью кишечника, мануальный терапевт и автор книги «Прочь от сахара» Дэрил Джоффре. Также подслащенные напитки, кексы и другие источники сахара влияют на похудение. «В одной порции кетчупа содержится около двух чайных ложек сахара, а в порции соуса барбекю — три с половиной чайные ложки», — передает издание Best Life слова Джоффре. Он добавил, что это составляет свыше половины рекомендованной суточной нормы потребления сахара. «Специальные кофейные напитки и другие новые напитки могут содержать большое количество сахара. Некоторые примеры включают латте, чай со льдом, бобу, кокосовую воду», — заявил зарегистрированный диетолог, работающий с Everflex Fitness Эйвери Зенкер. Также диетолог, работающий с Бариендо, Лорен Корт сообщила, что ароматизированные напитки с добавлением сахара могут способствовать увеличению веса, так как они не вызывают ощущения насыщения. Эти напитки легко употребляются в больших количествах, что приводит к накоплению избыточных калорий. Диетолог Эйвери Зенкер предостерегает от частого употребления маффинов на завтрак, подчеркивая их высокое содержание сахара. Он добавил, что анализ популярных маффинов из сетей быстрого питания показывает, что их содержание сахара может превышать 42 грамма, что сопоставимо с количеством сахара в банке кока-колы. Лорен Корт предупреждает, что даже кажущиеся полезными готовые смузи могут содержать значительное количество сахара. Она советует готовить смузи дома для контроля за составом. Зенкер подчеркивает, что некоторые смузи, предлагаемые в ресторанах и сетях быстрого питания, содержат чрезмерно высокое количество добавленного сахара. Например, клубничный смузи среднего размера может содержать до 49 граммов сахара, а в некоторых случаях этот показатель достигает более 100 граммов. Корт обращает внимание на то, что ароматизированный йогурт является продуктом, который часто содержит неочевидные сахара. «Вы получаете большую пользу от йогурта, но также и дополнительные калории, когда йогурт приправлен джемами, сиропами, сахаром или начинками», — отметила эксперт. Также Зенкер приводит конкретный пример: йогурт со вкусом клубники обычно содержит около 18 граммов сахара на порцию размером в ¾ стакана. Это количество сахара стоит учитывать при выборе йогурта. Некоторые фрукты содержат естественно высокие уровни сахара. Так, большое яблоко может содержать до 25 граммов сахара, а манго — до 46 граммов. По словам Джоффре, бананы, которые составляют около 25 процентов из сахара, могут вызывать повышение уровня инсулина. Зарегистрированный диетолог, работающий с Consumer Health Digest Кимберли Гомер указывает на то, что сухофрукты могут содержать не только естественный сахар, но и добавленный. Процесс высыхания увеличивает концентрацию сахара. Гранола, часто рекламируемая как здоровый продукт, на самом деле может содержать значительное количество скрытого сахара. Эксперты предупреждают, что такие ингредиенты, как мед, агава и патока, могут привести к нежелательному прибавлению в весе. Лорен Корт рекомендует относиться к граноле как к десерту или усилителю вкуса, а не делать ее основной частью рациона. Батончики мюсли также содержат скрытые сахара и могут не обеспечивать длительное чувство насыщения. Дэрил Джоффре указывает на то, что многие батончики, позиционируемые как здоровые, на самом деле содержат больше сахара, чем обычные шоколадные батончики. Также Кимберли Гомер поддерживает мнение о том, что упакованные батончики не заслуживают своей репутации здоровой пищи. Она отмечает, что содержание сахара в них зачастую равно или даже превышает то, что можно найти в шоколадных батончиках. Диетолог Эйвери Зенкер обращает внимание на то, что даже те хлопья, которые кажутся питательными и полезными, могут скрывать высокое содержание сахара. Некоторые из них содержат до 19 граммов сахара на порцию, а учитывая, что многие потребляют более одной порции, количество употребляемого сахара может быть значительно выше рекомендуемых норм. Однако овсянка быстрого приготовления и ароматизированная овсянка могут содержать неожиданно большое количество добавленного сахара. Лорен Корт советует при возможности готовить овсянку самостоятельно, добавляя натуральные ароматизаторы для лучшего контроля за сахаром в рационе. Также Зенкер подтверждает, что при выборе овсянки следует быть внимательным к содержанию сахара, особенно если речь идет об упакованных вариантах с ароматизаторами. Например, некоторые популярные марки овсяной каши быстрого приготовления могут содержать до 13 граммов сахара на порцию.