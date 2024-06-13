13 июня 2024

В Екатеринбурге бывшего полицейского осудили за смертельную халатность

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец погиб из-за халатности оперативника
Екатеринбуржец погиб из-за халатности оперативника Фото:

Следователи СУ СК России по Свердловской области собрали доказательства халатности бывшего оперативника из Екатеринбурга — по его вине погиб человек. Экс-полицейского осудили по статье части 2 статьи 293 УК РФ (»Халатность, повлёкшая смерть человека»), сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Следствием СКР и судом установлено, что в ночь на 29 мая 2022 года в дежурную часть районного отдела полиции УМВД России по городу Екатеринбургу поступил звонок от очевидца конфликта, произошедшего в районе улицы Грибоедова в Екатеринбурге между двумя компаниями граждан. Подсудимый, являясь старшим оперативным дежурным отдела полиции, не направил на место инцидента наряд полиции», — сообщили в пресс-группе СКР.

Из-за халатности дежурившего полицейского преступник избил екатеринбуржца до смерти и сбежал. Суд приговорил подсудимого к двум годам условного заключения. Также мужчине запрещено работать в правоохранительных органах.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, свердловская полиция провела внутреннюю проверку. По ее итогам должностное лицо было уволено из полиции из-за нарушений дисциплины.

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Следователи СУ СК России по Свердловской области собрали доказательства халатности бывшего оперативника из Екатеринбурга — по его вине погиб человек. Экс-полицейского осудили по статье части 2 статьи 293 УК РФ (»Халатность, повлёкшая смерть человека»), сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Следствием СКР и судом установлено, что в ночь на 29 мая 2022 года в дежурную часть районного отдела полиции УМВД России по городу Екатеринбургу поступил звонок от очевидца конфликта, произошедшего в районе улицы Грибоедова в Екатеринбурге между двумя компаниями граждан. Подсудимый, являясь старшим оперативным дежурным отдела полиции, не направил на место инцидента наряд полиции», — сообщили в пресс-группе СКР. Из-за халатности дежурившего полицейского преступник избил екатеринбуржца до смерти и сбежал. Суд приговорил подсудимого к двум годам условного заключения. Также мужчине запрещено работать в правоохранительных органах. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, свердловская полиция провела внутреннюю проверку. По ее итогам должностное лицо было уволено из полиции из-за нарушений дисциплины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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