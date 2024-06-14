Корреспонденту НТВ в Горловке оторвало руку. Видео

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Корреспондент НТВ потерял руку в зоне НТВ (архивное фото)
Корреспондент НТВ потерял руку в зоне НТВ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев был ранен в Горловке. Об этом сообщили представители телеканала. Там же отметили, что военкору оторвало руку.

«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — сообщил Ивлиев. Видеообращение военкора из больничной палаты распространил телеканал.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. По словам медиков, на момент размещения в операционной, журналисты находились в коме. Позже стало известно, что один из раненых журналистов НТВ Валерий Кожин погиб

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Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев был ранен в Горловке. Об этом сообщили представители телеканала. Там же отметили, что военкору оторвало руку. «Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — сообщил Ивлиев. Видеообращение военкора из больничной палаты распространил телеканал. Ранее сообщалось о том, что сотрудники НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. По словам медиков, на момент размещения в операционной, журналисты находились в коме. Позже стало известно, что один из раненых журналистов НТВ Валерий Кожин погиб. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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