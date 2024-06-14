Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев был ранен в Горловке. Об этом сообщили представители телеканала. Там же отметили, что военкору оторвало руку.
«Одной руки нет, но так, нормально, живы. Прорвемся», — сообщил Ивлиев. Видеообращение военкора из больничной палаты распространил телеканал.
Ранее сообщалось о том, что сотрудники НТВ получили тяжелые ранения в Горловке в ДНР, предположительно, из-за удара украинского БПЛА. По словам медиков, на момент размещения в операционной, журналисты находились в коме. Позже стало известно, что один из раненых журналистов НТВ Валерий Кожин погиб.
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