Mash: Анастасия Заворотнюк оказалась должна налоговой 140 тысяч после смерти

Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей после своей смерти. Долг возник на имя индивидуального предпринимателя актрисы, которое было закрыто еще в сентябре 2023 года.
«Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей после смерти», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что долг пришел на ее ИП, которое, согласно документам, осуществляло деятельность в сфере кинопроизводства, радио- и телевещания.
17 сентября 2023 года ИП актрисы было исключено из государственного реестра. Заворотнюк скончалась 29 мая, а уже 1 июня ее счета были заблокированы в преддверии наследственного процесса, который должен состояться в конце ноября. Несмотря на закрытие ИП, налоговый долг в размере 140 тысяч рублей появился в реестре 4 июня, вероятно, в результате пересчетов и бюрократических процедур, отметили в канале.
Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. В 2020 году актрисе был поставлен диагноз глиобластома — самая агрессивная и злокачественная форма опухоли головного мозга. Племянница артистки Полина Заворотнюк рассказала, что лучшие врачи не смогли помочь российской актрисе, потому что рак дал метастазы в костный мозг. Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк прошла 1 июня в Покровском монастыре.
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