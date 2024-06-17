Mash: Анастасия Заворотнюк оказалась должна налоговой 140 тысяч после смерти

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На ИП Анастасии Заворотнюк пришел долг в 140 тысяч рублей
На ИП Анастасии Заворотнюк пришел долг в 140 тысяч рублей Фото:

Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей после своей смерти. Долг возник на имя индивидуального предпринимателя актрисы, которое было закрыто еще в сентябре 2023 года.

«Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей после смерти», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что долг пришел на ее ИП, которое, согласно документам, осуществляло деятельность в сфере кинопроизводства, радио- и телевещания.

17 сентября 2023 года ИП актрисы было исключено из государственного реестра. Заворотнюк скончалась 29 мая, а уже 1 июня ее счета были заблокированы в преддверии наследственного процесса, который должен состояться в конце ноября. Несмотря на закрытие ИП, налоговый долг в размере 140 тысяч рублей появился в реестре 4 июня, вероятно, в результате пересчетов и бюрократических процедур, отметили в канале.

Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. В 2020 году актрисе был поставлен диагноз глиобластома — самая агрессивная и злокачественная форма опухоли головного мозга. Племянница артистки Полина Заворотнюк рассказала, что лучшие врачи не смогли помочь российской актрисе, потому что рак дал метастазы в костный мозг. Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк прошла 1 июня в Покровском монастыре.

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Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 140 тысяч рублей после своей смерти. Долг возник на имя индивидуального предпринимателя актрисы, которое было закрыто еще в сентябре 2023 года. «Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тысяч рублей после смерти», — сообщил telegram-канал Mash. Там добавили, что долг пришел на ее ИП, которое, согласно документам, осуществляло деятельность в сфере кинопроизводства, радио- и телевещания. 17 сентября 2023 года ИП актрисы было исключено из государственного реестра. Заворотнюк скончалась 29 мая, а уже 1 июня ее счета были заблокированы в преддверии наследственного процесса, который должен состояться в конце ноября. Несмотря на закрытие ИП, налоговый долг в размере 140 тысяч рублей появился в реестре 4 июня, вероятно, в результате пересчетов и бюрократических процедур, отметили в канале. Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. В 2020 году актрисе был поставлен диагноз глиобластома — самая агрессивная и злокачественная форма опухоли головного мозга. Племянница артистки Полина Заворотнюк рассказала, что лучшие врачи не смогли помочь российской актрисе, потому что рак дал метастазы в костный мозг. Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк прошла 1 июня в Покровском монастыре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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