Семья Заворотнюк раскрыла, почему ей не смогли помочь лучшие врачи

Семья Заворотнюк: рак актрисы дал метастазы в костный мозг
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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Врачи не смогли помочь Заворотнюк, потому что рак дал метастазы в костный мозг, заявила племянница актрисы Фото:
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Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Лучшие врачи не смогли помочь российской актрисе Анастасии Заворотнюк, потому что рак дал метастазы в костный мозг. Об этом сообщила племянница артистки Полина Заворотнюк.

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«Потому что рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», — передает «Комсомольская правда» слова племянницы Заворотнюк. На вопрос о том, было ли применено современное лечение рака, Полина ответила, что на данный момент уже не имеет смысла рассказывать об этом.

Заворотнюк умерла в 53 года от рака мозга. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что это заболевание могло развиться у артистки из-за процедуры ЭКО. В своем расследовании она обратилась к доктору Карине Бондаренко, которая рассказала, что гормон прогестерон, выделяемый во время ЭКО и беременности, является возможным фактором риска развития рака, пишет Pravda.Ru.

Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Телеведущий Андрей Малахов добавил, что прощание с ней пройдет в Покровском монастыре 1 июня.

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Лучшие врачи не смогли помочь российской актрисе Анастасии Заворотнюк, потому что рак дал метастазы в костный мозг. Об этом сообщила племянница артистки Полина Заворотнюк. «Потому что рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», — передает «Комсомольская правда» слова племянницы Заворотнюк. На вопрос о том, было ли применено современное лечение рака, Полина ответила, что на данный момент уже не имеет смысла рассказывать об этом. Заворотнюк умерла в 53 года от рака мозга. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что это заболевание могло развиться у артистки из-за процедуры ЭКО. В своем расследовании она обратилась к доктору Карине Бондаренко, которая рассказала, что гормон прогестерон, выделяемый во время ЭКО и беременности, является возможным фактором риска развития рака, пишет Pravda.Ru. Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Телеведущий Андрей Малахов добавил, что прощание с ней пройдет в Покровском монастыре 1 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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