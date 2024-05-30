Семья Заворотнюк раскрыла, почему ей не смогли помочь лучшие врачи

Семья Заворотнюк: рак актрисы дал метастазы в костный мозг

30 мая 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Лучшие врачи не смогли помочь российской актрисе Анастасии Заворотнюк, потому что рак дал метастазы в костный мозг. Об этом сообщила племянница артистки Полина Заворотнюк. «Потому что рак дает метастазы, которые попали в костный мозг», — передает «Комсомольская правда» слова племянницы Заворотнюк. На вопрос о том, было ли применено современное лечение рака, Полина ответила, что на данный момент уже не имеет смысла рассказывать об этом. Заворотнюк умерла в 53 года от рака мозга. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что это заболевание могло развиться у артистки из-за процедуры ЭКО. В своем расследовании она обратилась к доктору Карине Бондаренко, которая рассказала, что гормон прогестерон, выделяемый во время ЭКО и беременности, является возможным фактором риска развития рака, пишет Pravda.Ru. Анастасию Заворотнюк похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Телеведущий Андрей Малахов добавил, что прощание с ней пройдет в Покровском монастыре 1 июня.