Россия дала ответ на санкции Австралии

МИД РФ анонсировал запрет на въезд в Россию для 27 граждан Австралии, включая бывших политиков и других известных личностей. Об этом рассказали в самом ведомстве.
"В ответ на политически мотивированные санкции <...> въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 27 австралийцев", — заявили в МИД РФ на официальном сайте, подчеркнув русофобский характер действий "коллективного Запада". Ответные санкции коснулись личностей, формирующих антироссийскую повестку дня.
Среди лиц, попавших под санкции России, оказались известные политические деятели, такие как бывший премьер-министр Тони Эбботт и экс-премьер Джон Говард, а также высокопоставленные военные и общественные деятельности. В список также включены бывшие послы Австралии на Украине, преподаватели и журналисты, которые, по мнению МИД РФ, способствуют формированию антироссийской повестки в своей стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.