26 июня 2024

Словакия обменяла свой голос за нового генсека НАТО на поставки оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее генсеком НАТО был назначен Марк Рютте
Ранее генсеком НАТО был назначен Марк Рютте Фото:

Словакия выразила готовность поддержать Марка Рютте на пост главы НАТО в обмен на помощь в укреплении противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил словацкий президент Петер Пеллегрини.

«Мое требование или условие для его поддержки было обещание о том, что он в качестве нового главы НАТО постарается сделать так, чтобы нам какой-нибудь союзник помог охранять воздушное пространство Словакии противоракетной системой», — сказал Пеллегрини после встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Пеллегрини напомнил, что в настоящее время Словакию в защите воздушного пространства поддерживают Венгрия, Чехия и Польша. Ранее Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300 и истребители МиГ-29, но с приходом нового правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву были прекращены.

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Словакия выразила готовность поддержать Марка Рютте на пост главы НАТО в обмен на помощь в укреплении противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил словацкий президент Петер Пеллегрини. «Мое требование или условие для его поддержки было обещание о том, что он в качестве нового главы НАТО постарается сделать так, чтобы нам какой-нибудь союзник помог охранять воздушное пространство Словакии противоракетной системой», — сказал Пеллегрини после встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Пеллегрини напомнил, что в настоящее время Словакию в защите воздушного пространства поддерживают Венгрия, Чехия и Польша. Ранее Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300 и истребители МиГ-29, но с приходом нового правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву были прекращены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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