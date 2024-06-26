Словакия обменяла свой голос за нового генсека НАТО на поставки оружия

Словакия выразила готовность поддержать Марка Рютте на пост главы НАТО в обмен на помощь в укреплении противовоздушной обороны страны. Об этом сообщил словацкий президент Петер Пеллегрини.
«Мое требование или условие для его поддержки было обещание о том, что он в качестве нового главы НАТО постарается сделать так, чтобы нам какой-нибудь союзник помог охранять воздушное пространство Словакии противоракетной системой», — сказал Пеллегрини после встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Пеллегрини напомнил, что в настоящее время Словакию в защите воздушного пространства поддерживают Венгрия, Чехия и Польша. Ранее Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300 и истребители МиГ-29, но с приходом нового правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву были прекращены.
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