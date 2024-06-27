Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия жилья у челябинского сироты

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сироты в Челябинской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении. Приказ был дан после обращения 35-летнего сироты, которому не предоставляется положенное по закону жильё.
Следственный комитет проводил процессуальную проверку по данному инциденту, в ходе которой выяснилось, что мужчина неоднократно обращался в администрацию, но его права так и не были восстановлены. Теперь ход расследования будет находиться под контролем центрального аппарата СК РФ.
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