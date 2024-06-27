Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия жилья у челябинского сироты

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Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обеспечению жильем сироты
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обеспечению жильем сироты Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сироты в Челябинской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении. Приказ был дан после обращения 35-летнего сироты, которому не предоставляется положенное по закону жильё.

Следственный комитет проводил процессуальную проверку по данному инциденту, в ходе которой выяснилось, что мужчина неоднократно обращался в администрацию, но его права так и не были восстановлены. Теперь ход расследования будет находиться под контролем центрального аппарата СК РФ.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения жилищных прав сироты в Челябинской области. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. «Александр Иванович Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову возбудить уголовное дело», — говорится в сообщении. Приказ был дан после обращения 35-летнего сироты, которому не предоставляется положенное по закону жильё. Следственный комитет проводил процессуальную проверку по данному инциденту, в ходе которой выяснилось, что мужчина неоднократно обращался в администрацию, но его права так и не были восстановлены. Теперь ход расследования будет находиться под контролем центрального аппарата СК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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