Лавров: на Западе заволновались из-за одного фото с Путиным, Моди и Си Цзиньпином

Партнерство России, Китая и Индии будет способствовать развитию всех трех стран, что вызывает обеспокоенность у западных государств. Неудивительно, что появление на совместном фото лидеров трех государств сразу вызвало общественный резонанс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наши ощущения от контактов с индийскими и китайскими друзьями, что мы в ближайшее время можем возобновить этот диалог, он пойдет на пользу всем. Потому что не случайно, как только три страны, лидеры трех стран появились вместе на фотографии, сразу все заволновались», — сказал Лавров на встрече со студентами МГИМО, которая транслировалась на телеканале «Россия 24».
Глава МИД добавил, что западные страны не заинтересованы в укреплении сотрудничества между Москвой, Пекином и Нью-Дели, поскольку это лишает их возможности разыгрывать одну из сторон против других. Он отметил, что Россия рассматривает взаимодействие с Китаем и Индией как стратегически важное направление внешней политики и выступает за возобновление трехстороннего формата диалога.
