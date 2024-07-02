Зеленский поручил министру обороны добиться новых Patriot от США

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Зеленский требует у США даты поставки Киеву дополнительных систем Patriot
Зеленский требует у США даты поставки Киеву дополнительных систем Patriot Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев планирует добиться от США конкретики в вопросе поставок на Украину дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Поручил также министру обороны Украины (Рустему Умерову — прим. URA.RU), который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены дополнительные системы Patriot», — сообщил Зеленский. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что США выразили готовность передать Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Согласно материалу газеты Financial Times, в качестве посредника в данной сделке должен выступить Израиль.

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Киев планирует добиться от США конкретики в вопросе поставок на Украину дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. «Поручил также министру обороны Украины (Рустему Умерову — прим. URA.RU), который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены дополнительные системы Patriot», — сообщил Зеленский. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что США выразили готовность передать Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Согласно материалу газеты Financial Times, в качестве посредника в данной сделке должен выступить Израиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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