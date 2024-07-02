Зеленский поручил министру обороны добиться новых Patriot от США

Киев планирует добиться от США конкретики в вопросе поставок на Украину дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Поручил также министру обороны Украины (Рустему Умерову — прим. URA.RU), который сейчас находится в Америке с визитом, получить конкретные даты: когда будут поставлены дополнительные системы Patriot», — сообщил Зеленский. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось, что США выразили готовность передать Украине до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Согласно материалу газеты Financial Times, в качестве посредника в данной сделке должен выступить Израиль.
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