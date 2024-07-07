США предрекли ужасное поражение из-за необдуманных действий командования ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: грядет победа РФ на Украине, это поражение для США
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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, всу,  stock
Близится победа России на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приближается победа России на Украине, что станет «ужасным поражением» для Соединенных Штатов Америки и для демократов на следующих выборах. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Грядет явная победа для России на Украине… Это ужасное поражение для США и ужасное поражение для демократов на следующих выборах», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ в эфире на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, ситуация на фронте для украинских военных стала катастрофой, если генералы ВСУ перебрасывают свои лучшие войска в Харьковскую область.

Макговерн также выступил с критикой в адрес Запада и командования ВСУ. По его мнению, они виновны в гибели 400-500 тысяч украинских мужчин. Военный эксперт предупредил, что поражение Украины станет проблемой для западных политиков, обманывающих своих избирателей.

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Приближается победа России на Украине, что станет «ужасным поражением» для Соединенных Штатов Америки и для демократов на следующих выборах. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. «Грядет явная победа для России на Украине… Это ужасное поражение для США и ужасное поражение для демократов на следующих выборах», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ в эфире на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, ситуация на фронте для украинских военных стала катастрофой, если генералы ВСУ перебрасывают свои лучшие войска в Харьковскую область. Макговерн также выступил с критикой в адрес Запада и командования ВСУ. По его мнению, они виновны в гибели 400-500 тысяч украинских мужчин. Военный эксперт предупредил, что поражение Украины станет проблемой для западных политиков, обманывающих своих избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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