Приближается победа России на Украине, что станет «ужасным поражением» для Соединенных Штатов Америки и для демократов на следующих выборах. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
«Грядет явная победа для России на Украине… Это ужасное поражение для США и ужасное поражение для демократов на следующих выборах», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ в эфире на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, ситуация на фронте для украинских военных стала катастрофой, если генералы ВСУ перебрасывают свои лучшие войска в Харьковскую область.
Макговерн также выступил с критикой в адрес Запада и командования ВСУ. По его мнению, они виновны в гибели 400-500 тысяч украинских мужчин. Военный эксперт предупредил, что поражение Украины станет проблемой для западных политиков, обманывающих своих избирателей.
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