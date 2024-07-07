Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: грядет победа РФ на Украине, это поражение для США

Близится победа России на Украине, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Приближается победа России на Украине, что станет «ужасным поражением» для Соединенных Штатов Америки и для демократов на следующих выборах. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Грядет явная победа для России на Украине… Это ужасное поражение для США и ужасное поражение для демократов на следующих выборах», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ в эфире на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, ситуация на фронте для украинских военных стала катастрофой, если генералы ВСУ перебрасывают свои лучшие войска в Харьковскую область.

Макговерн также выступил с критикой в адрес Запада и командования ВСУ. По его мнению, они виновны в гибели 400-500 тысяч украинских мужчин. Военный эксперт предупредил, что поражение Украины станет проблемой для западных политиков, обманывающих своих избирателей.