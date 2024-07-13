Стало известно место рождения стрелявшего в Белгородской области дезертира

RT: дезертир из Белгорода родом из чувашского села
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Алексей Журавлев сбежал из воинской части из-за бытового конфликта
Алексей Журавлев сбежал из воинской части из-за бытового конфликта Фото:

Предполагаемый дезертир из Белгородской области — Алексей Журавлев, родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами. Ранее он был обвинен в покушении на убийство.

«Журавлев оказался родом из чувашского села Юськасы», — сообщает RT. Там добавили, что Журавлев вместе с братом покинул родные места 20 лет назад, оставив дом и земельный участок, который безуспешно пытались продать в течение четырех лет за 200 тысяч рублей.

По предварительным данным, в сети была опубликована информация, что Алексей Журавлев родился в 1995 году. Предполагается, что его бегство из воинской части было вызвано бытовым конфликтом.

Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. В Белгородской области ранее произошла стрельба, в результате которой есть раненые.

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Предполагаемый дезертир из Белгородской области — Алексей Журавлев, родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами. Ранее он был обвинен в покушении на убийство. «Журавлев оказался родом из чувашского села Юськасы», — сообщает RT. Там добавили, что Журавлев вместе с братом покинул родные места 20 лет назад, оставив дом и земельный участок, который безуспешно пытались продать в течение четырех лет за 200 тысяч рублей. По предварительным данным, в сети была опубликована информация, что Алексей Журавлев родился в 1995 году. Предполагается, что его бегство из воинской части было вызвано бытовым конфликтом. Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. В Белгородской области ранее произошла стрельба, в результате которой есть раненые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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