Стало известно место рождения стрелявшего в Белгородской области дезертира

Предполагаемый дезертир из Белгородской области — Алексей Журавлев, родом из чувашского села Юськасы под Чебоксарами. Ранее он был обвинен в покушении на убийство.
«Журавлев оказался родом из чувашского села Юськасы», — сообщает RT. Там добавили, что Журавлев вместе с братом покинул родные места 20 лет назад, оставив дом и земельный участок, который безуспешно пытались продать в течение четырех лет за 200 тысяч рублей.
По предварительным данным, в сети была опубликована информация, что Алексей Журавлев родился в 1995 году. Предполагается, что его бегство из воинской части было вызвано бытовым конфликтом.
Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и покушении на убийство. В Белгородской области ранее произошла стрельба, в результате которой есть раненые.
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