В соцсети Х появились фотографии футболки с простреленным ухом экс-главы США Дональда Трампа. Они отсылают на недавнее покушение на политика.
«Откройте для себя новый дизайн пирсинга! Станьте смелым и уникальным с футболкой «MAGA (Make America Great Again — прим. URA.RU) New Piercing Design», — пишут пользователи соцсети. По одной из версий, футболка может стать частью агиткампании Дональда Трампа.
Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Злоумышленник пытался убить экс-главу США с помощью снайперской винтовки, однако промазал, прострелив политику ухо. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть пролетающую в миллиметрах от головы Трампа пулю.
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