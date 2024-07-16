В США начали делать футболки с простреленным ухом Трампа. Фото

В соцсети Х появились фотографии футболки с прострелянным ухом Трампа
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
В Америке появились футболки с прострелянным ухом и предвыборным лозунгом Трампа Фото:

В соцсети Х появились фотографии футболки с простреленным ухом экс-главы США Дональда Трампа. Они отсылают на недавнее покушение на политика.

«Откройте для себя новый дизайн пирсинга! Станьте смелым и уникальным с футболкой «MAGA (Make America Great Again — прим. URA.RU) New Piercing Design», — пишут пользователи соцсети. По одной из версий, футболка может стать частью агиткампании Дональда Трампа.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Злоумышленник пытался убить экс-главу США с помощью снайперской винтовки, однако промазал, прострелив политику ухо. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть пролетающую в миллиметрах от головы Трампа пулю.

Фото:

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В соцсети Х появились фотографии футболки с простреленным ухом экс-главы США Дональда Трампа. Они отсылают на недавнее покушение на политика. «Откройте для себя новый дизайн пирсинга! Станьте смелым и уникальным с футболкой «MAGA (Make America Great Again — прим. URA.RU) New Piercing Design», — пишут пользователи соцсети. По одной из версий, футболка может стать частью агиткампании Дональда Трампа. Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Злоумышленник пытался убить экс-главу США с помощью снайперской винтовки, однако промазал, прострелив политику ухо. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть пролетающую в миллиметрах от головы Трампа пулю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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