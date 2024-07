В США начали делать футболки с простреленным ухом Трампа. Фото

В соцсети Х появились фотографии футболки с прострелянным ухом Трампа

В Америке появились футболки с прострелянным ухом и предвыборным лозунгом Трампа Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian В соцсети Х появились фотографии футболки с простреленным ухом экс-главы США Дональда Трампа. Они отсылают на недавнее покушение на политика. «Откройте для себя новый дизайн пирсинга! Станьте смелым и уникальным с футболкой «MAGA (Make America Great Again — прим. URA.RU) New Piercing Design», — пишут пользователи соцсети. По одной из версий, футболка может стать частью агиткампании Дональда Трампа. Покушение на Трампа было совершено 13 июля. Злоумышленник пытался убить экс-главу США с помощью снайперской винтовки, однако промазал, прострелив политику ухо. Фотографу газеты The New York Times удалось запечатлеть пролетающую в миллиметрах от головы Трампа пулю. Фото: аккаунт магазина LovesShirt в соцсети X, https://x.com/LovesShirts

