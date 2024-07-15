Свердловские власти затеяли большую стройку в своей резиденции, куда ездили Путин и Ельцин

В санатории «Гранатовая бухта» под Екатеринбургом построят новый корпус

16 июля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

В «Гранатовой бухте» появятся новые объекты спортивной инфраструктуры (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшие три года на ремонт правительственной резиденции «Гранатовая бухта» под Сысертью (Свердловская область) и строительство нового корпуса потратят 800 млн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту областного бюджета, в который внесли поправки, и теперь региональное заксобрание должно их одобрить. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. 30 млн рублей выделят уже в 2024 году — «на строительство здания специализированного лечебно-профилактического корпуса». В 2025-м на эти же цели выделят уже 300 млн рублей, в 2026-м — 470 млн. Еще 80 млн рублей пойдут на оснащение специализированным оборудованием нового корпуса. Как пояснил URA.RU источник, речь идет о ремонте инженерных сетей и модернизации очистных, а также о строительстве нового корпуса со спортивной инфраструктурой. «Появятся новый зал, бассейн, ведь сюда часто приезжают спортсмены, тренируется не только [волейбольная команда] „Уралочка“, но и самбисты, гимнасты», — поделился собеседник. Санаторий-профилакторий «Гранатовая бухта» принадлежит свердловскому правительству. Здесь проводятся встречи мэров и другие мероприятия, лечатся чиновники. В 1998 году здесь проходил саммит с участием первого президента РФ Бориса Ельцина и глав Франции и Германии, а в 2003 году состоялась встреча нынешнего главы государства Владимира Путина с канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Открыта «Гранатовая бухта» и для рядовых свердловчан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие три года на ремонт правительственной резиденции «Гранатовая бухта» под Сысертью (Свердловская область) и строительство нового корпуса потратят 800 млн рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту областного бюджета, в который внесли поправки, и теперь региональное заксобрание должно их одобрить. Его копия имеется в распоряжении URA.RU. 30 млн рублей выделят уже в 2024 году — «на строительство здания специализированного лечебно-профилактического корпуса». В 2025-м на эти же цели выделят уже 300 млн рублей, в 2026-м — 470 млн. Еще 80 млн рублей пойдут на оснащение специализированным оборудованием нового корпуса. Как пояснил URA.RU источник, речь идет о ремонте инженерных сетей и модернизации очистных, а также о строительстве нового корпуса со спортивной инфраструктурой. «Появятся новый зал, бассейн, ведь сюда часто приезжают спортсмены, тренируется не только [волейбольная команда] „Уралочка“, но и самбисты, гимнасты», — поделился собеседник. Санаторий-профилакторий «Гранатовая бухта» принадлежит свердловскому правительству. Здесь проводятся встречи мэров и другие мероприятия, лечатся чиновники. В 1998 году здесь проходил саммит с участием первого президента РФ Бориса Ельцина и глав Франции и Германии, а в 2003 году состоялась встреча нынешнего главы государства Владимира Путина с канцлером ФРГ Герхардом Шредером. Открыта «Гранатовая бухта» и для рядовых свердловчан.