В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско

18 июля 2024 в 22:16 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в Красноярске Фото: Анна Майорова © URA.RU В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запрсил аварийную посадку в российском аэропорту. «Около 18:30 мск экипаж воздушного судна… доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир самолета принял решение о посадке на аэродроме Красноярска Емельяново», — сообщили в Росавиации. По информации ведомства, диспетчеры оказали своевременную навигационную помощь пилотам Boeing 777 для его оперативной и безопасной посадки по кратчайшему расстоянию до аэродрома. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился и самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. На борту Boeing 777 находились 243 пассажира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запрсил аварийную посадку в российском аэропорту. «Около 18:30 мск экипаж воздушного судна… доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир самолета принял решение о посадке на аэродроме Красноярска Емельяново», — сообщили в Росавиации. По информации ведомства, диспетчеры оказали своевременную навигационную помощь пилотам Boeing 777 для его оперативной и безопасной посадки по кратчайшему расстоянию до аэродрома. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился и самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. На борту Boeing 777 находились 243 пассажира.