В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запрсил аварийную посадку в российском аэропорту.
«Около 18:30 мск экипаж воздушного судна… доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир самолета принял решение о посадке на аэродроме Красноярска Емельяново», — сообщили в Росавиации.
По информации ведомства, диспетчеры оказали своевременную навигационную помощь пилотам Boeing 777 для его оперативной и безопасной посадки по кратчайшему расстоянию до аэродрома. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился и самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. На борту Boeing 777 находились 243 пассажира.
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