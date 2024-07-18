В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажирский самолет, ночь, самолет, кабина пилота, авиаперевозки
Самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился в Красноярске Фото:

В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запрсил аварийную посадку в российском аэропорту.

«Около 18:30 мск экипаж воздушного судна… доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир самолета принял решение о посадке на аэродроме Красноярска Емельяново», — сообщили в Росавиации.

По информации ведомства, диспетчеры оказали своевременную навигационную помощь пилотам Boeing 777 для его оперативной и безопасной посадки по кратчайшему расстоянию до аэродрома. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился и самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. На борту Boeing 777 находились 243 пассажира.

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В Красноярске приземлился самолет, летевший из Дели в Сан-Франциско. Экипаж Boeing запрсил аварийную посадку в российском аэропорту. «Около 18:30 мск экипаж воздушного судна… доложил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир самолета принял решение о посадке на аэродроме Красноярска Емельяново», — сообщили в Росавиации. По информации ведомства, диспетчеры оказали своевременную навигационную помощь пилотам Boeing 777 для его оперативной и безопасной посадки по кратчайшему расстоянию до аэродрома. В 19:52 самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился и самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. На борту Boeing 777 находились 243 пассажира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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