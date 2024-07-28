Появилось фото с места падения самолета в Карачаево-Черкессии

Самолет упал 28 июля
В интернете появилось фото легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Карачаево-Черкесской Республике. Кадрами поделился telegram-канал «112».
На кадрах видно, что в результате крушения самолет согнуло пополам. Также, сообщается, что один пилот погиб, второй находится в тяжелом состоянии.
По данным МЧС, в республике упал самолет «Коала RA0897G». Предварительно, пилот не справился с управлением.
Предположительно, пилот самолета не справился с управлением.
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