Появилось фото с места падения самолета в Карачаево-Черкессии

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Виды Кунгура. Пермский край, легкая авиация, легкомоторный самолет
Самолет упал 28 июля Фото:

В интернете появилось фото легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Карачаево-Черкесской Республике. Кадрами поделился telegram-канал «112».

На кадрах видно, что в результате крушения самолет согнуло пополам. Также, сообщается, что один пилот погиб, второй находится в тяжелом состоянии.

По данным МЧС, в республике упал самолет «Коала RA0897G». Предварительно, пилот не справился с управлением.

Предположительно, пилот самолета не справился с управлением.
Предположительно, пилот самолета не справился с управлением.
Фото:

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В интернете появилось фото легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Карачаево-Черкесской Республике. Кадрами поделился telegram-канал «112». На кадрах видно, что в результате крушения самолет согнуло пополам. Также, сообщается, что один пилот погиб, второй находится в тяжелом состоянии. По данным МЧС, в республике упал самолет «Коала RA0897G». Предварительно, пилот не справился с управлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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