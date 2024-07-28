Происшествия Появилось фото с места падения самолета в Карачаево-Черкессии 28 июля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + Самолет упал 28 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В интернете появилось фото легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Карачаево-Черкесской Республике. Кадрами поделился telegram-канал «112». На кадрах видно, что в результате крушения самолет согнуло пополам. Также, сообщается, что один пилот погиб, второй находится в тяжелом состоянии. По данным МЧС, в республике упал самолет «Коала RA0897G». Предварительно, пилот не справился с управлением. Предположительно, пилот самолета не справился с управлением. telegram-канал «112» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В интернете появилось фото легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Карачаево-Черкесской Республике. Кадрами поделился telegram-канал «112». На кадрах видно, что в результате крушения самолет согнуло пополам. Также, сообщается, что один пилот погиб, второй находится в тяжелом состоянии. По данным МЧС, в республике упал самолет «Коала RA0897G». Предварительно, пилот не справился с управлением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям